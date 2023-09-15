Каждый четвертый избиратель проголосовал за «Единую Россию» на выборах-2023

15 сентября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» нарастила свою базу поддержки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 «Единая Россия» одержала безоговорочную победу на выборах, получив 78% мандатов на всех уровнях. Всего свои голоса кандидатам от партии отдали 24 миллиона. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Всего избирательным правом на 2023 год наделены 107 миллионов россиян. «Единая Россия» получила 78% мандатов на всех уровнях выборов», — заявил Турчак. Он добавил, что победы кандидатов от «Единой России» были зафиксированы в 19 регионах и на довыборах депутатов Госдумы. Всего за них проголосовали более 24 миллионов избирателей. Единороссы получили также поддержку на выборах в заксобрания, где количество мандатов составляет 81%, а также на выборах в гордумы, где партия получила 78% мандатов от общего числа. Так, в Иркутской области партия получила 54,6% голосов по списку и 35 из 45 мандатов в заксобрании. В Забайкальском крае результаты составили почти 57% голосов и 42 из 50 мандатов. В Хабаровском крае «Единая Россия» перезагрузила свою работу, что позволило добиться уверенной победы и возвращения доверия избирателей. В Ульяновской области единороссы получили 50% голосов по спискам и 16 из 18 мандатов. В Хакасии партия получила 68% мандатов в Верховном Совете, а в горсовете Абакана улучшила свой результат, получив 22 из 29 мандатов. Также были отмечены успешные результаты «Единой России» в Красноярском крае, Якутии, Архангельской и Смоленской областях. Партия «Единая Россия» достигла квалифицированного большинства и в новых регионах. В ДНР и ЛНР достигнуты хорошие результаты, а в Запорожской области поддержка кандидатов от партии составила более 83%. В целом, партия нарастила свою базу поддержки на миллион избирателей по сравнению с 2018 годом. Обновление депутатского корпуса «Единой России» составит 57%. В партии подчеркнули, что результаты текущей кампании являются основой для будущих выборов Президента. С 8 по 10 сентября в России прошел Единый день голосования. Жители регионов голосовали за депутатов на разных уровнях: было избрано 20 законодательных собраний, 16 городских дум столиц субъектов и органы местного самоуправления. В 26 регионах также прошли выборы высших должностных лиц. Одномандатные выборы депутатов Госдумы проходили в Крыму, Липецкой области, Карачаево-Черкесской Республике и Красноярском крае. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак Фото: пресс-служба «Единой России» Заседание партии «Единая Россия» Фото: пресс-служба «Единой России» Подведение итогов выборов Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» одержала безоговорочную победу на выборах, получив 78% мандатов на всех уровнях. Всего свои голоса кандидатам от партии отдали 24 миллиона. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Всего избирательным правом на 2023 год наделены 107 миллионов россиян. «Единая Россия» получила 78% мандатов на всех уровнях выборов», — заявил Турчак. Он добавил, что победы кандидатов от «Единой России» были зафиксированы в 19 регионах и на довыборах депутатов Госдумы. Всего за них проголосовали более 24 миллионов избирателей. Единороссы получили также поддержку на выборах в заксобрания, где количество мандатов составляет 81%, а также на выборах в гордумы, где партия получила 78% мандатов от общего числа. Так, в Иркутской области партия получила 54,6% голосов по списку и 35 из 45 мандатов в заксобрании. В Забайкальском крае результаты составили почти 57% голосов и 42 из 50 мандатов. В Хабаровском крае «Единая Россия» перезагрузила свою работу, что позволило добиться уверенной победы и возвращения доверия избирателей. В Ульяновской области единороссы получили 50% голосов по спискам и 16 из 18 мандатов. В Хакасии партия получила 68% мандатов в Верховном Совете, а в горсовете Абакана улучшила свой результат, получив 22 из 29 мандатов. Также были отмечены успешные результаты «Единой России» в Красноярском крае, Якутии, Архангельской и Смоленской областях. Партия «Единая Россия» достигла квалифицированного большинства и в новых регионах. В ДНР и ЛНР достигнуты хорошие результаты, а в Запорожской области поддержка кандидатов от партии составила более 83%. В целом, партия нарастила свою базу поддержки на миллион избирателей по сравнению с 2018 годом. Обновление депутатского корпуса «Единой России» составит 57%. В партии подчеркнули, что результаты текущей кампании являются основой для будущих выборов Президента. С 8 по 10 сентября в России прошел Единый день голосования. Жители регионов голосовали за депутатов на разных уровнях: было избрано 20 законодательных собраний, 16 городских дум столиц субъектов и органы местного самоуправления. В 26 регионах также прошли выборы высших должностных лиц. Одномандатные выборы депутатов Госдумы проходили в Крыму, Липецкой области, Карачаево-Черкесской Республике и Красноярском крае.