14 сентября 2023

Вице-губернатор открыла в Сургуте школу креативных индустрий

© Служба новостей «URA.RU»
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В школе будут учить анимации, 3D-графике и видеопроизводству Фото:

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова открыла в Сургуте школу креативных индустрий. В ней будут готовить будущих аниматоров, звукорежиссеров, фото- и видеооператоров, а также специалистов виртуальной и дополненной реальности передает журналист URA.RU из образовательного учреждения.

«На сегодняшний день у нас в регионе уже три школы креативных индустрий. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Белоярском. Они все работают по стандартам, который разработан министерством культуры РФ. Я пообщалась с ребятами и здесь есть свои особенности. Они очень заинтересованы в том, чтобы развивать такое направление, как компьютерные игры, анимацию. Готовы принимать участие в кинопроизводстве. Такие растущие сегменты нашей региональной креативной экономики. Поэтому я думаю, что это очень хорошие перспективы», — сообщила Шумакова.

Всего же в школе представлено три класса — интерактивные цифровые технологии и VR, анимация и 3D-графика, а также фото- и видеопроизводство. Школа была рассчитана на 60человек, но властям Сургута пришлось увеличить количество мест, из-за большого количества желающих поступить в новую школу. Сейчас там обучается около 80 ребят.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО откроют две школы креативных индустрий. Для этого правительство ХМАО дополнило госпрограмму «Культурное пространство» в части предоставления субсидий на открытия школ креативных индустрий.

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Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова открыла в Сургуте школу креативных индустрий. В ней будут готовить будущих аниматоров, звукорежиссеров, фото- и видеооператоров, а также специалистов виртуальной и дополненной реальности передает журналист URA.RU из образовательного учреждения. «На сегодняшний день у нас в регионе уже три школы креативных индустрий. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Белоярском. Они все работают по стандартам, который разработан министерством культуры РФ. Я пообщалась с ребятами и здесь есть свои особенности. Они очень заинтересованы в том, чтобы развивать такое направление, как компьютерные игры, анимацию. Готовы принимать участие в кинопроизводстве. Такие растущие сегменты нашей региональной креативной экономики. Поэтому я думаю, что это очень хорошие перспективы», — сообщила Шумакова. Всего же в школе представлено три класса — интерактивные цифровые технологии и VR, анимация и 3D-графика, а также фото- и видеопроизводство. Школа была рассчитана на 60человек, но властям Сургута пришлось увеличить количество мест, из-за большого количества желающих поступить в новую школу. Сейчас там обучается около 80 ребят. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО откроют две школы креативных индустрий. Для этого правительство ХМАО дополнило госпрограмму «Культурное пространство» в части предоставления субсидий на открытия школ креативных индустрий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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