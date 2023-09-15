Пермский чиновник оштрафован за несвоевременное обновление информации на сайте

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Сбор участников на пленарное заседании форума АСИ. Москва, депутат, чиновник, портфель, диалог
В отношении главы возбудили дела об административном правонарушении Фото:

В Перми суд оштрафовал главу Мотовилихинского района Игоря Сальникова за несвоевременное размещение на сайте администрации обязательных сведений. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«По итогам проверки прокурором в отношении главы района возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности органов и ее размещению в сети „Интернет“). Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Мотовилихинского судебного района Перми должностное лицо признано виновным, назначен административный штраф», — говорится на сайте.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснила, что на сайте территориального органа не была вовремя опубликована информация в разделах о муниципальном земельном контроле и муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Перми. Это, по мнению прокуратуры, нарушило права граждан.

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В Перми суд оштрафовал главу Мотовилихинского района Игоря Сальникова за несвоевременное размещение на сайте администрации обязательных сведений. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «По итогам проверки прокурором в отношении главы района возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности органов и ее размещению в сети „Интернет“). Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Мотовилихинского судебного района Перми должностное лицо признано виновным, назначен административный штраф», — говорится на сайте. В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснила, что на сайте территориального органа не была вовремя опубликована информация в разделах о муниципальном земельном контроле и муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Перми. Это, по мнению прокуратуры, нарушило права граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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