Пермский чиновник оштрафован за несвоевременное обновление информации на сайте

В отношении главы возбудили дела об административном правонарушении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми суд оштрафовал главу Мотовилихинского района Игоря Сальникова за несвоевременное размещение на сайте администрации обязательных сведений. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«По итогам проверки прокурором в отношении главы района возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности органов и ее размещению в сети „Интернет“). Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Мотовилихинского судебного района Перми должностное лицо признано виновным, назначен административный штраф», — говорится на сайте.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснила, что на сайте территориального органа не была вовремя опубликована информация в разделах о муниципальном земельном контроле и муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Перми. Это, по мнению прокуратуры, нарушило права граждан.