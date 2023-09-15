В Верхнем Уфалее канализационные стоки попали в местный пруд

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Уйское. Челябинск., мост, пруд, уй
Городской пруд — излюбленное место отдыха местных жителей Фото:

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) канализационные стоки попали в городской пруд. Об этом URA.RU 15 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, в которой граждане сообщают о стоке канализационных вод в Верхнеуфалейское водохранилище. По данному факту незамедлительно организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Следователем СК России осуществлен выезд на место аварии, произведен осмотр коллектора, опрошены заявители», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Правовая оценка будет дана действиям или бездействию должностных лиц, по результатам будет принято процессуальное решение.

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В Верхнем Уфалее (Челябинская область) канализационные стоки попали в городской пруд. Об этом URA.RU 15 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, в которой граждане сообщают о стоке канализационных вод в Верхнеуфалейское водохранилище. По данному факту незамедлительно организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Следователем СК России осуществлен выезд на место аварии, произведен осмотр коллектора, опрошены заявители», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Правовая оценка будет дана действиям или бездействию должностных лиц, по результатам будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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