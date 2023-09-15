В Верхнем Уфалее канализационные стоки попали в местный пруд

Городской пруд — излюбленное место отдыха местных жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) канализационные стоки попали в городской пруд. Об этом URA.RU 15 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, в которой граждане сообщают о стоке канализационных вод в Верхнеуфалейское водохранилище. По данному факту незамедлительно организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Следователем СК России осуществлен выезд на место аварии, произведен осмотр коллектора, опрошены заявители», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Правовая оценка будет дана действиям или бездействию должностных лиц, по результатам будет принято процессуальное решение.