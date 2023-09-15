Прокуратура нашла нарушения в организации перевозок курганских школьников

В Притобольном округе Курганской области местные власти не сделали остановки для автобусов, которые перевозят школьников. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры региона.
«Места посадки и высадки детей в Притобольном округе не оборудованы остановочными павильонами на маршруте, где останавливается школьный автобус. Нет освещения разворотных площадок и дорожных знаков», — указано на сайте прокуратуры Курганской области.
Прокурор направил семь исков в Притобольный районный суд, чтобы заставить власти обеспечить безопасную посадку и высадку школьников на остановках. Надзорное ведомство намерено проконтролировать устранение выявленных нарушений.
Ранее в Курганской области в ходе проверки были выявлены факты наличия судимостей у водителей школьных автобусов. Также фиксировались случаи, когда водители допускались к перевозке школьников без прохождения предварительного медицинского осмотра и специального инструктажа.
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