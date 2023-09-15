Прокуратура нашла нарушения в организации перевозок курганских школьников

16 сентября 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Прокуратура выявила нарушения правил безопасной перевозки школьников в Притобольном округе Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Притобольном округе Курганской области местные власти не сделали остановки для автобусов, которые перевозят школьников. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры региона. «Места посадки и высадки детей в Притобольном округе не оборудованы остановочными павильонами на маршруте, где останавливается школьный автобус. Нет освещения разворотных площадок и дорожных знаков», — указано на сайте прокуратуры Курганской области. Прокурор направил семь исков в Притобольный районный суд, чтобы заставить власти обеспечить безопасную посадку и высадку школьников на остановках. Надзорное ведомство намерено проконтролировать устранение выявленных нарушений. Ранее в Курганской области в ходе проверки были выявлены факты наличия судимостей у водителей школьных автобусов. Также фиксировались случаи, когда водители допускались к перевозке школьников без прохождения предварительного медицинского осмотра и специального инструктажа.

В Притобольном округе Курганской области местные власти не сделали остановки для автобусов, которые перевозят школьников. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры региона. «Места посадки и высадки детей в Притобольном округе не оборудованы остановочными павильонами на маршруте, где останавливается школьный автобус. Нет освещения разворотных площадок и дорожных знаков», — указано на сайте прокуратуры Курганской области. Прокурор направил семь исков в Притобольный районный суд, чтобы заставить власти обеспечить безопасную посадку и высадку школьников на остановках. Надзорное ведомство намерено проконтролировать устранение выявленных нарушений. Ранее в Курганской области в ходе проверки были выявлены факты наличия судимостей у водителей школьных автобусов. Также фиксировались случаи, когда водители допускались к перевозке школьников без прохождения предварительного медицинского осмотра и специального инструктажа.