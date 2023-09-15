15 сентября 2023
14 сентября 2023

Прокуратура нашла нарушения в организации перевозок курганских школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
Прокуратура выявила нарушения правил безопасной перевозки школьников в Притобольном округе Курганской области Фото:

В Притобольном округе Курганской области местные власти не сделали остановки для автобусов, которые перевозят школьников. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры региона.

«Места посадки и высадки детей в Притобольном округе не оборудованы остановочными павильонами на маршруте, где останавливается школьный автобус. Нет освещения разворотных площадок и дорожных знаков», — указано на сайте прокуратуры Курганской области.

Прокурор направил семь исков в Притобольный районный суд, чтобы заставить власти обеспечить безопасную посадку и высадку школьников на остановках. Надзорное ведомство намерено проконтролировать устранение выявленных нарушений.

Ранее в Курганской области в ходе проверки были выявлены факты наличия судимостей у водителей школьных автобусов. Также фиксировались случаи, когда водители допускались к перевозке школьников без прохождения предварительного медицинского осмотра и специального инструктажа.

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В Притобольном округе Курганской области местные власти не сделали остановки для автобусов, которые перевозят школьников. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры региона. «Места посадки и высадки детей в Притобольном округе не оборудованы остановочными павильонами на маршруте, где останавливается школьный автобус. Нет освещения разворотных площадок и дорожных знаков», — указано на сайте прокуратуры Курганской области. Прокурор направил семь исков в Притобольный районный суд, чтобы заставить власти обеспечить безопасную посадку и высадку школьников на остановках. Надзорное ведомство намерено проконтролировать устранение выявленных нарушений. Ранее в Курганской области в ходе проверки были выявлены факты наличия судимостей у водителей школьных автобусов. Также фиксировались случаи, когда водители допускались к перевозке школьников без прохождения предварительного медицинского осмотра и специального инструктажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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