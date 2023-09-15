В Тюмени в 2023 году обострился дефицит кадров автобизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени растет спрос на сотрудников автобизнеса. В частности, работодатели нуждаются в слесарях и электриках. Об этом сообщил руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

«В Тюмени востребованность кадров растет у автосервисов. В наибольшем дефиците — слесари и электрики. Он был и ранее, но обострился именно в 2023 году», — передают слова Михеева журналисты РБК Тюмень.

Также директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина дополнила, что острая потребность в кадрах есть и в сфере послепродажного обслуживания автомобилей. Сохраняется частичная нехватка администраторов, мастеров-консультантов, механиков, диагностов, маляров, арматурщиков, жестянщиков и консультантов по подбору запасных частей.

По словам Михеева, причинами дефицита квалифицированных сотрудников является демографическая яма 90-х годов, снижение привлекательности работы в автомобильном сервисе, релокация и мобилизация персонала. Также на нехватку влияет конкуренция за кадры с неофициальными СТО.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени высокая потребность в слесарях, токарях, электриках и инженерах. Такие данные сообщил сервис hh.ru. Предприятия ищут больше 2000 специалистов этих профилей.