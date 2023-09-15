15 сентября 2023

В Тюмени растет спрос на сотрудников автобизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени в 2023 году обострился дефицит кадров автобизнеса Фото:

В Тюмени растет спрос на сотрудников автобизнеса. В частности, работодатели нуждаются в слесарях и электриках. Об этом сообщил руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

«В Тюмени востребованность кадров растет у автосервисов. В наибольшем дефиците — слесари и электрики. Он был и ранее, но обострился именно в 2023 году», — передают слова Михеева журналисты РБК Тюмень.

Также директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина дополнила, что острая потребность в кадрах есть и в сфере послепродажного обслуживания автомобилей. Сохраняется частичная нехватка администраторов, мастеров-консультантов, механиков, диагностов, маляров, арматурщиков, жестянщиков и консультантов по подбору запасных частей.

По словам Михеева, причинами дефицита квалифицированных сотрудников является демографическая яма 90-х годов, снижение привлекательности работы в автомобильном сервисе, релокация и мобилизация персонала. Также на нехватку влияет конкуренция за кадры с неофициальными СТО.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени высокая потребность в слесарях, токарях, электриках и инженерах. Такие данные сообщил сервис hh.ru. Предприятия ищут больше 2000 специалистов этих профилей.

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В Тюмени растет спрос на сотрудников автобизнеса. В частности, работодатели нуждаются в слесарях и электриках. Об этом сообщил руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев. «В Тюмени востребованность кадров растет у автосервисов. В наибольшем дефиците — слесари и электрики. Он был и ранее, но обострился именно в 2023 году», — передают слова Михеева журналисты РБК Тюмень. Также директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина дополнила, что острая потребность в кадрах есть и в сфере послепродажного обслуживания автомобилей. Сохраняется частичная нехватка администраторов, мастеров-консультантов, механиков, диагностов, маляров, арматурщиков, жестянщиков и консультантов по подбору запасных частей. По словам Михеева, причинами дефицита квалифицированных сотрудников является демографическая яма 90-х годов, снижение привлекательности работы в автомобильном сервисе, релокация и мобилизация персонала. Также на нехватку влияет конкуренция за кадры с неофициальными СТО. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени высокая потребность в слесарях, токарях, электриках и инженерах. Такие данные сообщил сервис hh.ru. Предприятия ищут больше 2000 специалистов этих профилей.
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