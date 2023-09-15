15 сентября 2023

В Перми открылся кинофестиваль «Флаэртиана»

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XVII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». Екатеринбург, кинозал, кино, фестиваль кинопроба
В Перми начал работу фестиваль документального кино Фото:

В Перми 15 сентября открылся международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». В открытии кинофорума принимала участие министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«Пермь весь этот год с огромной радостью принимает гостей. К юбилею снято больше 10 фильмов и большая часть из них документальные. Фестиваль документального кино собрал действительно лучшие фильмы с очень интересными и подчас очень трогательными историями людей», — передает ТАСС слова Платоновой.

Фестиваль открылся фильмом Александра Авилова «Таня. Лето. Зима». Документальная картина раскрывает жизнь человека в его единении с природой. Кинофестиваль продлится до 21 сентября.

Ранее в 2022 году в Перми в рамках фестиваля «Флаэртиана» фильмы показывали в необычных местах города — в том числе музее-диораме. Там зрители увидели кинокартину под названием «Живой».

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В Перми 15 сентября открылся международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». В открытии кинофорума принимала участие министр культуры Пермского края Алла Платонова. «Пермь весь этот год с огромной радостью принимает гостей. К юбилею снято больше 10 фильмов и большая часть из них документальные. Фестиваль документального кино собрал действительно лучшие фильмы с очень интересными и подчас очень трогательными историями людей», — передает ТАСС слова Платоновой. Фестиваль открылся фильмом Александра Авилова «Таня. Лето. Зима». Документальная картина раскрывает жизнь человека в его единении с природой. Кинофестиваль продлится до 21 сентября. Ранее в 2022 году в Перми в рамках фестиваля «Флаэртиана» фильмы показывали в необычных местах города — в том числе музее-диораме. Там зрители увидели кинокартину под названием «Живой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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