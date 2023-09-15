В Перми открылся кинофестиваль «Флаэртиана»

В Перми начал работу фестиваль документального кино Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми 15 сентября открылся международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». В открытии кинофорума принимала участие министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«Пермь весь этот год с огромной радостью принимает гостей. К юбилею снято больше 10 фильмов и большая часть из них документальные. Фестиваль документального кино собрал действительно лучшие фильмы с очень интересными и подчас очень трогательными историями людей», — передает ТАСС слова Платоновой.

Фестиваль открылся фильмом Александра Авилова «Таня. Лето. Зима». Документальная картина раскрывает жизнь человека в его единении с природой. Кинофестиваль продлится до 21 сентября.

Ранее в 2022 году в Перми в рамках фестиваля «Флаэртиана» фильмы показывали в необычных местах города — в том числе музее-диораме. Там зрители увидели кинокартину под названием «Живой».