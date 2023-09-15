15 сентября 2023
14 сентября 2023

Курганский священник рассказал о зверствах украинских наемников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Священник из Курганской области вернулся из командировки из зоны СВО Фото:

Украинские наемники устраивают расправы над российскими пленными. Об этом рассказал курганский священник с позывным «Архангел».

«Наемнические и неонацистские батальоны творят зверства. У нас был случай: в одном подразделении парни попали в плен, а когда наши отбили лесополосу с укреплениями, то нашли одного распятым, а другого четвертованным, с отрубленными руками и ногами», — уточнил священник. Его рассказ опубликован на сайте Курганской епархии.

По словам священника, он был в командировке в ЛНР на сватовском направлении. Российские войска там проводят успешные контратаки. Он добавил, что на передовой занимался оборудованием мест для богослужений, а также исповедовал и причащал добровольцев.

Ранее в Курганской области священники помогли собрать деньги для бойцов СВО на покупку ружья против дронов. Антидроновое ружье отправили казакам в добровольческий батальон «Дон».

Курганский священник с позывным «Архангел»
Курганский священник с позывным «Архангел»
Фото:

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Украинские наемники устраивают расправы над российскими пленными. Об этом рассказал курганский священник с позывным «Архангел». «Наемнические и неонацистские батальоны творят зверства. У нас был случай: в одном подразделении парни попали в плен, а когда наши отбили лесополосу с укреплениями, то нашли одного распятым, а другого четвертованным, с отрубленными руками и ногами», — уточнил священник. Его рассказ опубликован на сайте Курганской епархии. По словам священника, он был в командировке в ЛНР на сватовском направлении. Российские войска там проводят успешные контратаки. Он добавил, что на передовой занимался оборудованием мест для богослужений, а также исповедовал и причащал добровольцев. Ранее в Курганской области священники помогли собрать деньги для бойцов СВО на покупку ружья против дронов. Антидроновое ружье отправили казакам в добровольческий батальон «Дон».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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