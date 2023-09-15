Курганский священник рассказал о зверствах украинских наемников. Фото

16 сентября 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Священник из Курганской области вернулся из командировки из зоны СВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Украинские наемники устраивают расправы над российскими пленными. Об этом рассказал курганский священник с позывным «Архангел». «Наемнические и неонацистские батальоны творят зверства. У нас был случай: в одном подразделении парни попали в плен, а когда наши отбили лесополосу с укреплениями, то нашли одного распятым, а другого четвертованным, с отрубленными руками и ногами», — уточнил священник. Его рассказ опубликован на сайте Курганской епархии. По словам священника, он был в командировке в ЛНР на сватовском направлении. Российские войска там проводят успешные контратаки. Он добавил, что на передовой занимался оборудованием мест для богослужений, а также исповедовал и причащал добровольцев. Ранее в Курганской области священники помогли собрать деньги для бойцов СВО на покупку ружья против дронов. Антидроновое ружье отправили казакам в добровольческий батальон «Дон». Курганский священник с позывным «Архангел» Фото: с сайта Курганской епархии Русской Православной Церкви

Украинские наемники устраивают расправы над российскими пленными. Об этом рассказал курганский священник с позывным «Архангел». «Наемнические и неонацистские батальоны творят зверства. У нас был случай: в одном подразделении парни попали в плен, а когда наши отбили лесополосу с укреплениями, то нашли одного распятым, а другого четвертованным, с отрубленными руками и ногами», — уточнил священник. Его рассказ опубликован на сайте Курганской епархии. По словам священника, он был в командировке в ЛНР на сватовском направлении. Российские войска там проводят успешные контратаки. Он добавил, что на передовой занимался оборудованием мест для богослужений, а также исповедовал и причащал добровольцев. Ранее в Курганской области священники помогли собрать деньги для бойцов СВО на покупку ружья против дронов. Антидроновое ружье отправили казакам в добровольческий батальон «Дон».