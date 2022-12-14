Курганцы купят для бойцов СВО ружья против дронов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области священники помогли собрать деньги для бойцов СВО на покупку ружья против дронов (беспилотные летательные аппараты — прим. URA.RU). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель благотворительной организации «Добрая земля» Александр Пылков.

«Курганские священники передали нам собранную сумму в районе 243 тысяч рублей. Это сумма помогла закрыть нам сбор. Скоро купим ружье, чтобы бить натовские дроны, а значит спасать жизни наших братьев. Благодарю всех за поддержку наших воинов. Вместе мы победим!», — сказал Пылков. По его словам, антидроновое ружье отправят казакам в добровольческий батальон «Дон». Следующий сбор будет открыт для бойцов ГРУ.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области собирают деньги на оружие против беспилотников. На покупку одного антидронового ружья было необходимо около 500 тысяч рублей. До этого в Кургане открывали сбор на БМП-3 и бронеавтомобиль «Тигр», но позже отказались от данных идеи.