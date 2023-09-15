Умер звезда сериала «Солдаты» и «Бригада» Вячеслав Гришечкин

Актер сериалов «Солдаты» и «Бригада» Вячеслав Гришечкин скончался на 62 году жизни. Перед этим он неделю находился в больнице из-за проблем с сердцем. Об этом заявила основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова.
«15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце. Мы все в шоке!» — передает слова Дианы Бичаровой «Комсомольская правда».
В сериале «Солдаты» Гришечкин играл полковника Староконя, а в сериале «Бригада» актер появился в третьей серии в роли покупателя на Рижском рынке. Вячеслав Гришечкин был женат дважды, его вторая жена скончалась в 2017 году из-за онкологии. После этого актер впал в глубокую депрессию.
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