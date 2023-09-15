15 сентября 2023
14 сентября 2023

В ЯНАО ищут каменщика для работы в Якутске

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , каменщик, строитель, рабочий, кладка кирпича, стройка
В ЯНАО ищут специалиста для работы каменщиком на объекте в Якутске Фото:

В ЯНАО ищут каменщика для работы вахтовым методом в Якутске. Зарплата за 90 дней выходит до 396 000 рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Специалистов из ЯНАО зовут работать каменщиками на объект в Якутск. Вахта 90/45 дней. Соискатель должен иметь опыт работы. Одна смена выходит 4400 рублей. Зарплата за полную вахту 396 000 рублей. В стоимость работ за вахту указана без учета выходных дней и НДФЛ», — написано в объявлении.

По словам работодателя, от кандидата требуется: полный комплект документов для трудоустройства, готовность к физическому труду, исполнительность и ответственность. Приветствуется опыт работы на таких должностях, как разнорабочий, подсобный рабочий, плотник, каменщик, гипсокартонщик, отделочник и плиточник.

Сотруднику обещают обеспечить официальное трудоустройство, бесплатное трехразовое питание, проживание в общежитии, оплата межвахтового отдыха, билет к месту трудоустройства и обратно с вахты, северная медицинская комиссия. Офисы компаний находятся в следующих городах: Красноярск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Челябинск, Оренбург, Сыктывкар, Ижевск, Симферополь, Пермь, Киров, Уфа, Ростов-на-Дону, Чита, Абакан, Иркутск.

Ранее в ЯНАО для горных работ искали взрывника. Специалисту необходимо было осуществлять сложные взрывные работы при проходке и углубке стволов, наклонных и восстающих выработок. За это соискателю обещали зарплату в районе 170 000 — 199 000 рублей.

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В ЯНАО ищут каменщика для работы вахтовым методом в Якутске. Зарплата за 90 дней выходит до 396 000 рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Специалистов из ЯНАО зовут работать каменщиками на объект в Якутск. Вахта 90/45 дней. Соискатель должен иметь опыт работы. Одна смена выходит 4400 рублей. Зарплата за полную вахту 396 000 рублей. В стоимость работ за вахту указана без учета выходных дней и НДФЛ», — написано в объявлении. По словам работодателя, от кандидата требуется: полный комплект документов для трудоустройства, готовность к физическому труду, исполнительность и ответственность. Приветствуется опыт работы на таких должностях, как разнорабочий, подсобный рабочий, плотник, каменщик, гипсокартонщик, отделочник и плиточник. Сотруднику обещают обеспечить официальное трудоустройство, бесплатное трехразовое питание, проживание в общежитии, оплата межвахтового отдыха, билет к месту трудоустройства и обратно с вахты, северная медицинская комиссия. Офисы компаний находятся в следующих городах: Красноярск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Челябинск, Оренбург, Сыктывкар, Ижевск, Симферополь, Пермь, Киров, Уфа, Ростов-на-Дону, Чита, Абакан, Иркутск. Ранее в ЯНАО для горных работ искали взрывника. Специалисту необходимо было осуществлять сложные взрывные работы при проходке и углубке стволов, наклонных и восстающих выработок. За это соискателю обещали зарплату в районе 170 000 — 199 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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