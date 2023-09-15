В ЯНАО ищут каменщика для работы в Якутске

В ЯНАО ищут специалиста для работы каменщиком на объекте в Якутске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО ищут каменщика для работы вахтовым методом в Якутске. Зарплата за 90 дней выходит до 396 000 рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Специалистов из ЯНАО зовут работать каменщиками на объект в Якутск. Вахта 90/45 дней. Соискатель должен иметь опыт работы. Одна смена выходит 4400 рублей. Зарплата за полную вахту 396 000 рублей. В стоимость работ за вахту указана без учета выходных дней и НДФЛ», — написано в объявлении.

По словам работодателя, от кандидата требуется: полный комплект документов для трудоустройства, готовность к физическому труду, исполнительность и ответственность. Приветствуется опыт работы на таких должностях, как разнорабочий, подсобный рабочий, плотник, каменщик, гипсокартонщик, отделочник и плиточник.

Сотруднику обещают обеспечить официальное трудоустройство, бесплатное трехразовое питание, проживание в общежитии, оплата межвахтового отдыха, билет к месту трудоустройства и обратно с вахты, северная медицинская комиссия. Офисы компаний находятся в следующих городах: Красноярск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Челябинск, Оренбург, Сыктывкар, Ижевск, Симферополь, Пермь, Киров, Уфа, Ростов-на-Дону, Чита, Абакан, Иркутск.

Ранее в ЯНАО для горных работ искали взрывника. Специалисту необходимо было осуществлять сложные взрывные работы при проходке и углубке стволов, наклонных и восстающих выработок. За это соискателю обещали зарплату в районе 170 000 — 199 000 рублей.