Под Курганом восстановят памятник пионеру-герою Коле Мяготину

В селе Колесниково Кетовского округа Курганской области власти решили восстановить памятник пионеру-герою Коле Мяготину. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Ремонт объекта культурного наследия регионального значения „Памятник пионеру-герою Коле Мяготину“ (Кетовский округ, с. Колесниково, ул. Центральная). Начальная цена контракта 1 миллион 901 тысяча рублей», — написано в техдокументации тендера.
В документации указано, что заказчиком реставрационных работ является мэрия Кетовского округа. Подрядчику придется полностью обновить скульптуру пионера и сделать прочный постамент из бетона.
Ранее жители Колесниково жаловались на то, что памятник Коле Мяготину разрушается. На нем были трещины, а от постамента отваливались целые куски. По факту разрушения памятника прокуратура Курганской области проводила проверку.
Мемориал был установлен в селе Колесниково, где умер пионер. Там же в советское время находился музей, который затем закрыли.
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