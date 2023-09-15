Под Курганом восстановят памятник пионеру-герою Коле Мяготину

16 сентября 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

В Кетовском округе отремонтируют памятник пионеру-герою Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Колесниково Кетовского округа Курганской области власти решили восстановить памятник пионеру-герою Коле Мяготину. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Ремонт объекта культурного наследия регионального значения „Памятник пионеру-герою Коле Мяготину“ (Кетовский округ, с. Колесниково, ул. Центральная). Начальная цена контракта 1 миллион 901 тысяча рублей», — написано в техдокументации тендера. В документации указано, что заказчиком реставрационных работ является мэрия Кетовского округа. Подрядчику придется полностью обновить скульптуру пионера и сделать прочный постамент из бетона. Ранее жители Колесниково жаловались на то, что памятник Коле Мяготину разрушается. На нем были трещины, а от постамента отваливались целые куски. По факту разрушения памятника прокуратура Курганской области проводила проверку. Мемориал был установлен в селе Колесниково, где умер пионер. Там же в советское время находился музей, который затем закрыли.

В селе Колесниково Кетовского округа Курганской области власти решили восстановить памятник пионеру-герою Коле Мяготину. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Ремонт объекта культурного наследия регионального значения „Памятник пионеру-герою Коле Мяготину“ (Кетовский округ, с. Колесниково, ул. Центральная). Начальная цена контракта 1 миллион 901 тысяча рублей», — написано в техдокументации тендера. В документации указано, что заказчиком реставрационных работ является мэрия Кетовского округа. Подрядчику придется полностью обновить скульптуру пионера и сделать прочный постамент из бетона. Ранее жители Колесниково жаловались на то, что памятник Коле Мяготину разрушается. На нем были трещины, а от постамента отваливались целые куски. По факту разрушения памятника прокуратура Курганской области проводила проверку. Мемориал был установлен в селе Колесниково, где умер пионер. Там же в советское время находился музей, который затем закрыли.