15 сентября 2023
14 сентября 2023

Под Курганом восстановят памятник пионеру-герою Коле Мяготину

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптуры львов, находящиеся на реставрации. Екатеринбург, лев, скульптура, реставрация, трещина, реставратор, инструмент, ремонт, оперный театр, дрель, львы
В Кетовском округе отремонтируют памятник пионеру-герою Фото:

В селе Колесниково Кетовского округа Курганской области власти решили восстановить памятник пионеру-герою Коле Мяготину. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Ремонт объекта культурного наследия регионального значения „Памятник пионеру-герою Коле Мяготину“ (Кетовский округ, с. Колесниково, ул. Центральная). Начальная цена контракта 1 миллион 901 тысяча рублей», — написано в техдокументации тендера.

В документации указано, что заказчиком реставрационных работ является мэрия Кетовского округа. Подрядчику придется полностью обновить скульптуру пионера и сделать прочный постамент из бетона.

Ранее жители Колесниково жаловались на то, что памятник Коле Мяготину разрушается. На нем были трещины, а от постамента отваливались целые куски. По факту разрушения памятника прокуратура Курганской области проводила проверку.

Мемориал был установлен в селе Колесниково, где умер пионер. Там же в советское время находился музей, который затем закрыли.

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В селе Колесниково Кетовского округа Курганской области власти решили восстановить памятник пионеру-герою Коле Мяготину. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Ремонт объекта культурного наследия регионального значения „Памятник пионеру-герою Коле Мяготину“ (Кетовский округ, с. Колесниково, ул. Центральная). Начальная цена контракта 1 миллион 901 тысяча рублей», — написано в техдокументации тендера. В документации указано, что заказчиком реставрационных работ является мэрия Кетовского округа. Подрядчику придется полностью обновить скульптуру пионера и сделать прочный постамент из бетона. Ранее жители Колесниково жаловались на то, что памятник Коле Мяготину разрушается. На нем были трещины, а от постамента отваливались целые куски. По факту разрушения памятника прокуратура Курганской области проводила проверку. Мемориал был установлен в селе Колесниково, где умер пионер. Там же в советское время находился музей, который затем закрыли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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