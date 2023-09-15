Российских школьников будут отправлять в Северную Корею

Российские власти обсудят перспективы обмена школьниками для оздоровительного отдыха с председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе его визита в Приморье. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Впереди — насыщенная программа визита [Ким Чен Ына]. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха», —
Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября для встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет телеканал 360. После переговоров глав двух государств в Кремле намекнули на сотрудничество стран, в том числе военно-техническое. При этом северокорейский лидер после переговоров с российским коллегой пока не собирается покидать РФ. Так, он уже побывал в Комсомольске-на-Амуре, где посмотрел, как делаются истребители, передает «Национальная служба новостей».
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