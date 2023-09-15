15 сентября 2023

Российских школьников будут отправлять в Северную Корею

Власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном обмен школьниками для отдыха
© Служба новостей «URA.RU»
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Посольство КНДР. Москва, флаг кндр, посольство кндр
Российских школьников могут отправлять в КНДР по обмену Фото:

Российские власти обсудят перспективы обмена школьниками для оздоровительного отдыха с председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе его визита в Приморье. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Впереди — насыщенная программа визита [Ким Чен Ына]. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха», — написал Олег Кожемяко в своем telegram-канале.

Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября для встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет телеканал 360. После переговоров глав двух государств в Кремле намекнули на сотрудничество стран, в том числе военно-техническое. При этом северокорейский лидер после переговоров с российским коллегой пока не собирается покидать РФ. Так, он уже побывал в Комсомольске-на-Амуре, где посмотрел, как делаются истребители, передает «Национальная служба новостей».

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Российские власти обсудят перспективы обмена школьниками для оздоровительного отдыха с председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе его визита в Приморье. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. «Впереди — насыщенная программа визита [Ким Чен Ына]. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха», — написал Олег Кожемяко в своем telegram-канале. Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября для встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет телеканал 360. После переговоров глав двух государств в Кремле намекнули на сотрудничество стран, в том числе военно-техническое. При этом северокорейский лидер после переговоров с российским коллегой пока не собирается покидать РФ. Так, он уже побывал в Комсомольске-на-Амуре, где посмотрел, как делаются истребители, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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