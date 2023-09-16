На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за тумана произошли две аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 28-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск из-за задымления и тумана произошли две аварии. В них пострадали люди, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск видимость приближается к нулевой. Однако туман начал рассеиваться. Здесь уже произошло два ДТП с пострадавшими людьми», — написала пресс-служба в своем telegram-канале.

Как отметили в пресс-службе, на месте происшествия сейчас работает наряд ДПС. Инспекторы смогли оказать первую помощь пострадавшим. Также для оказания помощи были направлены еще два наряда полка ДПС ГИБДД. Сотрудникам приходится регулировать движение вручную.