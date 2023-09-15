Пермских богов покажут на выставке в Третьяковской галерее

В столичной Третьяковской галере 27 сентября откроется выставка «От иконы к авангарду», где будут представлены наиболее значимые коллекции Прикамья. Среди них — деревянные скульптуры, так называемые «пермские боги». Событие приурочено к 300-летию Перми и 100-летию Пермской художественной галереи, рассказали в пресс-службе пермского музея.
«Музейные коллекции, которые представлены на выставке в Москве, <…> являются титульными для Пермской галереи. Самая известная и ключевая — это „пермские боги“», — передает «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу Пермской галереи.
В состав выставки вошли 77 экспонатов. Она будет работать с 27 сентября 2023 года по 25 февраля 2024 года.
В начале августа Пермская галерея объявила о конкурсе на оказание услуг по организации выставки, посвященной юбилею краевой столицы. Максимальная цена контракта — более шести миллионов рублей.
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