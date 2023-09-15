15 сентября 2023

Пермских богов покажут на выставке в Третьяковской галерее

В Москве откроется выставка, посвященная 300-летию Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Экспонаты Художественной галлереи. Пермь, деревянные боги, пермские боги
Всего на выставке будет представлено 77 экспонатов Фото:
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300-летие Перми

В столичной Третьяковской галере 27 сентября откроется выставка «От иконы к авангарду», где будут представлены наиболее значимые коллекции Прикамья. Среди них — деревянные скульптуры, так называемые «пермские боги». Событие приурочено к 300-летию Перми и 100-летию Пермской художественной галереи, рассказали в пресс-службе пермского музея.

«Музейные коллекции, которые представлены на выставке в Москве, <…> являются титульными для Пермской галереи. Самая известная и ключевая — это „пермские боги“», — передает «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу Пермской галереи.

В состав выставки вошли 77 экспонатов. Она будет работать с 27 сентября 2023 года по 25 февраля 2024 года.

В начале августа Пермская галерея объявила о конкурсе на оказание услуг по организации выставки, посвященной юбилею краевой столицы. Максимальная цена контракта — более шести миллионов рублей.

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В столичной Третьяковской галере 27 сентября откроется выставка «От иконы к авангарду», где будут представлены наиболее значимые коллекции Прикамья. Среди них — деревянные скульптуры, так называемые «пермские боги». Событие приурочено к 300-летию Перми и 100-летию Пермской художественной галереи, рассказали в пресс-службе пермского музея. «Музейные коллекции, которые представлены на выставке в Москве, <…> являются титульными для Пермской галереи. Самая известная и ключевая — это „пермские боги“», — передает «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу Пермской галереи. В состав выставки вошли 77 экспонатов. Она будет работать с 27 сентября 2023 года по 25 февраля 2024 года. В начале августа Пермская галерея объявила о конкурсе на оказание услуг по организации выставки, посвященной юбилею краевой столицы. Максимальная цена контракта — более шести миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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