Пермских богов покажут на выставке в Третьяковской галерее

В Москве откроется выставка, посвященная 300-летию Перми

Всего на выставке будет представлено 77 экспонатов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

В столичной Третьяковской галере 27 сентября откроется выставка «От иконы к авангарду», где будут представлены наиболее значимые коллекции Прикамья. Среди них — деревянные скульптуры, так называемые «пермские боги». Событие приурочено к 300-летию Перми и 100-летию Пермской художественной галереи, рассказали в пресс-службе пермского музея.

«Музейные коллекции, которые представлены на выставке в Москве, <…> являются титульными для Пермской галереи. Самая известная и ключевая — это „пермские боги“», — передает «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу Пермской галереи.

В состав выставки вошли 77 экспонатов. Она будет работать с 27 сентября 2023 года по 25 февраля 2024 года.

В начале августа Пермская галерея объявила о конкурсе на оказание услуг по организации выставки, посвященной юбилею краевой столицы. Максимальная цена контракта — более шести миллионов рублей.