01 августа 2023

Художественная галерея потратит миллионы на выставку к 300-летию Перми

Пермская художественная галерея объявила конкурс на оказание услуг по организации выставки в Третьяковке
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревянные боги. Пермь, деревянная скульптура, деревянные боги
Посетители Третьяковской галереи смогут увидеть знаменитых пермских деревянных богов Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Пермская государственная художественная галерея объявила конкурс на оказание услуг по организации выставки, посвященной 300-летию краевой столицы. Экспозицию нужно разместить в Третьяковской галерее в Москве. Начальная и максимальная цена контракта составляет более шести миллионов рублей.

«Объект закупки — оказание услуг по подготовке, организации и проведению временной выставки под рабочим названием „От иконы к авангарду. К 100-летию Пермской государственной художественной галереи и 300-летию Перми“. Место — Государственная Третьяковская галерея, залы 80-82. Начальная и максимальная цена контракта — 6,3 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

В состав выставки войдут 77 экспонатов пермской галереи. Среди них — картины, живописные иконы, а также знаменитые деревянные боги. Их необходимо разместить в залах Третьяковки согласно разработанному и утвержденному дизайн-проекту. Для этого подрядчик должен смонтировать, а затем демонтировать все оборудование и вывезти строительный мусор. Работать выставка будет с 26 сентября 2023 года по 25 февраля 2024 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская художественная галерея ищет партнеров для открытия большого кафе в новом здании, в которое переедет экспозиция. Для этого музей организовал круглый стол с участием городских рестораторов.

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Пермская государственная художественная галерея объявила конкурс на оказание услуг по организации выставки, посвященной 300-летию краевой столицы. Экспозицию нужно разместить в Третьяковской галерее в Москве. Начальная и максимальная цена контракта составляет более шести миллионов рублей. «Объект закупки — оказание услуг по подготовке, организации и проведению временной выставки под рабочим названием „От иконы к авангарду. К 100-летию Пермской государственной художественной галереи и 300-летию Перми“. Место — Государственная Третьяковская галерея, залы 80-82. Начальная и максимальная цена контракта — 6,3 млн рублей», — сообщается в конкурсном техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». В состав выставки войдут 77 экспонатов пермской галереи. Среди них — картины, живописные иконы, а также знаменитые деревянные боги. Их необходимо разместить в залах Третьяковки согласно разработанному и утвержденному дизайн-проекту. Для этого подрядчик должен смонтировать, а затем демонтировать все оборудование и вывезти строительный мусор. Работать выставка будет с 26 сентября 2023 года по 25 февраля 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская художественная галерея ищет партнеров для открытия большого кафе в новом здании, в которое переедет экспозиция. Для этого музей организовал круглый стол с участием городских рестораторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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