Министр соцзащиты Башкирии назвала условие для рождения качественного ребенка. Видео

Министр соцзащиты Башкирии Иванова: качественные дети рождаются в 20 лет
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Рождение ребенка в 20 лет снижает риск развития заболеваний, сказала Ленара Иванова Фото:

Качественные дети без каких-либо заболеваний рождаются в 20 лет. Об этом заявила министр соцзащиты Башкирии Ленара Иванова.

«Качественные дети рождаются в 20 лет», — сказала Ленара Иванова в беседе с «Аспекты — Башкортостан». Интервью опубликовано на youtube-канале агентства. По ее словам, при более поздних родах будет куда больше рисков развития заболеваний.

Позже Иванова в интервью изданию «Подъем» признала, что формулировка вышла довольно грубой. По ее словам, будь то беседа с печатным СМИ, она бы все взвесила и не допустила подобной оговорки.

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Качественные дети без каких-либо заболеваний рождаются в 20 лет. Об этом заявила министр соцзащиты Башкирии Ленара Иванова. «Качественные дети рождаются в 20 лет», — сказала Ленара Иванова в беседе с «Аспекты — Башкортостан». Интервью опубликовано на youtube-канале агентства. По ее словам, при более поздних родах будет куда больше рисков развития заболеваний. Позже Иванова в интервью изданию «Подъем» признала, что формулировка вышла довольно грубой. По ее словам, будь то беседа с печатным СМИ, она бы все взвесила и не допустила подобной оговорки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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