Министр соцзащиты Башкирии назвала условие для рождения качественного ребенка. Видео

Министр соцзащиты Башкирии Иванова: качественные дети рождаются в 20 лет

16 сентября 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Рождение ребенка в 20 лет снижает риск развития заболеваний, сказала Ленара Иванова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Качественные дети без каких-либо заболеваний рождаются в 20 лет. Об этом заявила министр соцзащиты Башкирии Ленара Иванова. «Качественные дети рождаются в 20 лет», — сказала Ленара Иванова в беседе с «Аспекты — Башкортостан». Интервью опубликовано на youtube-канале агентства. По ее словам, при более поздних родах будет куда больше рисков развития заболеваний. Позже Иванова в интервью изданию «Подъем» признала, что формулировка вышла довольно грубой. По ее словам, будь то беседа с печатным СМИ, она бы все взвесила и не допустила подобной оговорки.

Качественные дети без каких-либо заболеваний рождаются в 20 лет. Об этом заявила министр соцзащиты Башкирии Ленара Иванова. «Качественные дети рождаются в 20 лет», — сказала Ленара Иванова в беседе с «Аспекты — Башкортостан». Интервью опубликовано на youtube-канале агентства. По ее словам, при более поздних родах будет куда больше рисков развития заболеваний. Позже Иванова в интервью изданию «Подъем» признала, что формулировка вышла довольно грубой. По ее словам, будь то беседа с печатным СМИ, она бы все взвесила и не допустила подобной оговорки.