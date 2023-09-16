Рождение ребенка в 20 лет снижает риск развития заболеваний, сказала Ленара Иванова
Качественные дети без каких-либо заболеваний рождаются в 20 лет. Об этом заявила министр соцзащиты Башкирии Ленара Иванова.
«Качественные дети рождаются в 20 лет», — сказала Ленара Иванова в беседе с «Аспекты — Башкортостан». Интервью опубликовано на youtube-канале агентства. По ее словам, при более поздних родах будет куда больше рисков развития заболеваний.
Позже Иванова в интервью изданию «Подъем» признала, что формулировка вышла довольно грубой. По ее словам, будь то беседа с печатным СМИ, она бы все взвесила и не допустила подобной оговорки.
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