Свердловскому активисту сожгли автомобиль. Фото

Активисту Тугулыма Серову сожгли автомобиль с помощью «коктейля Молотова»

16 сентября 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Автомобиль подожгли с помощью «коктейля Молотова» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ночь на 16 сентября жителю Тугулыма Евгению Серову сожгли автомобиль во дворе его частного дома. Злоумышленники кинули в машину «коктейль Молотова». В поселке мужчина известен своей активной гражданской позицией. Подробностями происшествия Серов поделился с корреспондентом URA.RU. «Ночью кинули бутылку с зажигательной смесью в мой „ГАЗ 69“. Прибывшие пожарные предположили, что это умышленный поджог. На место приезжали полицейские и эксперты-криминалисты, исследовали место происшествия. Предположений, кто бы это мог сделать, — пока нет», — сообщил агентству Серов. Официальный представитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU факт происшествия. «По факту произошедшего инцидента сотрудники полиции территориального УВД возбудили уголовное дело по статье „умышленное повреждение чужого имущества“. Сыщики уголовного розыска отрабатывают различные версии случившегося, опрашиваются местные жители для установления возможных очевидцев и свидетелей. Кроме того, выясняется, были ли недоброжелатели у потерпевшего и не поступали ли ему угрозы», — отметил полковник Горелых.

В ночь на 16 сентября жителю Тугулыма Евгению Серову сожгли автомобиль во дворе его частного дома. Злоумышленники кинули в машину «коктейль Молотова». В поселке мужчина известен своей активной гражданской позицией. Подробностями происшествия Серов поделился с корреспондентом URA.RU. «Ночью кинули бутылку с зажигательной смесью в мой „ГАЗ 69“. Прибывшие пожарные предположили, что это умышленный поджог. На место приезжали полицейские и эксперты-криминалисты, исследовали место происшествия. Предположений, кто бы это мог сделать, — пока нет», — сообщил агентству Серов. Официальный представитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU факт происшествия. «По факту произошедшего инцидента сотрудники полиции территориального УВД возбудили уголовное дело по статье „умышленное повреждение чужого имущества“. Сыщики уголовного розыска отрабатывают различные версии случившегося, опрашиваются местные жители для установления возможных очевидцев и свидетелей. Кроме того, выясняется, были ли недоброжелатели у потерпевшего и не поступали ли ему угрозы», — отметил полковник Горелых.