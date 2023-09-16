Курянин погиб от осколочного ранения при обстреле ВСУ

Житель села Плехово (Курская область) погиб в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшего.
По словам главы региона, было повреждено несколько домов. Старовойт заявил, что собственникам, чье имущество пострадало из-за обстрела, помогут в восстановлении жилья.
Ранее глава региона сообщил, что в Курской области произошла атака беспилотников ВСУ на администрацию и жилой дом. По его словам, никто не пострадал.
Житель села Плехово (Курская область) погиб в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшего. По словам главы региона, было повреждено несколько домов. Старовойт заявил, что собственникам, чье имущество пострадало из-за обстрела, помогут в восстановлении жилья. Ранее глава региона сообщил, что в Курской области произошла атака беспилотников ВСУ на администрацию и жилой дом. По его словам, никто не пострадал.