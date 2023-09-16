Курянин погиб от осколочного ранения при обстреле ВСУ 16 сентября 2023 в 20:52 Размер текста - 17 + Роман Старовойт сообщил, что из-за обстрела ВСУ повреждено несколько домовладений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель села Плехово (Курская область) погиб в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина», — заявил Старовойт в своем telegram-канале . Он выразил соболезнования родным погибшего. По словам главы региона, было повреждено несколько домов. Старовойт заявил, что собственникам, чье имущество пострадало из-за обстрела, помогут в восстановлении жилья. Ранее глава региона сообщил, что в Курской области произошла атака беспилотников ВСУ на администрацию и жилой дом. По его словам, никто не пострадал. Житель села Плехово (Курская область) погиб в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшего. По словам главы региона, было повреждено несколько домов. Старовойт заявил, что собственникам, чье имущество пострадало из-за обстрела, помогут в восстановлении жилья. Ранее глава региона сообщил, что в Курской области произошла атака беспилотников ВСУ на администрацию и жилой дом. По его словам, никто не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям