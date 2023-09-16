Курянин погиб от осколочного ранения при обстреле ВСУ

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Семинар-совещание в "Мастерской управления Сенеж", мозговой штурм. Московская область, портрет, старовойт роман
Роман Старовойт сообщил, что из-за обстрела ВСУ повреждено несколько домовладений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель села Плехово (Курская область) погиб в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшего.

По словам главы региона, было повреждено несколько домов. Старовойт заявил, что собственникам, чье имущество пострадало из-за обстрела, помогут в восстановлении жилья.

Ранее глава региона сообщил, что в Курской области произошла атака беспилотников ВСУ на администрацию и жилой дом. По его словам, никто не пострадал.

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Житель села Плехово (Курская область) погиб в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшего. По словам главы региона, было повреждено несколько домов. Старовойт заявил, что собственникам, чье имущество пострадало из-за обстрела, помогут в восстановлении жилья. Ранее глава региона сообщил, что в Курской области произошла атака беспилотников ВСУ на администрацию и жилой дом. По его словам, никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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