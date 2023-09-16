Мятежные страны Африки объединились в военный союз

Лидеры Нигера, Буруина-Фасо и Мали подписали хартию, которая предусматривает организацию коллективной обороны. Об этом сообщил временный президент Мали Ассими Гоита. Во всех этих государствах в последние годы произошли военные перевороты.
«Сегодня я подписал с главами Буркина-Фасо и Нигера Хартию Липтако-Гурмы, учреждающую Альянс государств Сахеля», — написал Гоита на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Цель объединения — создание архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи, объяснил лидер Мали.
Военный переворот в Мали произошел в 2021 году. Тогда мятежники арестовали Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана. Гоита, занимавший тогда пост вице-президента, вместе с военным советом взял на себя управление страной. Ожидалось, что в 2022 году в стране пройдут парламентские выборы, но их перенесли из-за соображений безопасности.
В Буркина-Фасо произошло два мятежа за 2022 год. А летом 2023 года госпереворот произошел в Нигере, в результате которого был смещен со своей должности президент Мохамед Базум. Все страны — бывшие колонии Франции, а смещенные лидеры были лояльны к Парижу. В конце августа 2023 года о перевороте сообщили военные Габона. Во Службе внешней разведки (СВР) России сообщали, что США готовятся ликвидировать мятежников в Нигере. Сами мятежники требовали, чтобы французские военные покинули страну.
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