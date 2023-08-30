Военные в Габоне заявили о перевороте: предпосылки и подробности

Военные в Габоне отменили результаты выборов и пошли на вооруженный мятеж

30 августа 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Военные Габона отказались признавать результаты президентских выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Утром 30 августа военные Габона (Центральная Африка) распустили институты власти и пошли на вооруженный мятеж. Это произошло после того, как действующий президент страны Али Бонго Ондимба в очередной раз победил на выборах. URA.RU приводит все, что известно о ситуации в Габоне. Почему в Габоне обострилась ситуация Накануне в Габоне прошли президентские выборы. После подсчета голосов действующий глава страны набрал 64,2%. Али Бонго Ондимба впервые возглавил страну после выборов в 2009 году. До этого Габоном 40 лет управлял его отец Омар Бонго Ондимба. Во время президентских выборов в стране ограничили работу французских СМИ и интернета. То же самое ранее сделали мятежники в Нигере. Габон и Нигер — это бывшие колонии Франции. Свои кандидатуры на выборы в 2023 году выдвинули пять политиков. Не ясно, кого из кандидатов, кроме президента страны, поддерживают военные, которые пошли на вооруженный мятеж. Что произошло после выборов После оглашения результатов военные Габона отказались подчиняться президенту. Они пошли на вооруженный мятеж. Военные также отмечали, что собираются распустить институты власти. После заявлений военных доступ к интернету в стране восстановили, а долларовые акции упали на 13%, передает агентство Reuters . На данный момент государственные границы Габона закрыты, а данных о местонахождении президента страны нет, передает Al Arabiya в X (Twitter). Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС обсудят ситуацию в Габоне 31 августа, если переворот все же случится, передает RT. Боррель отметил, что ситуация в регионе остается сложной. «Весь регион, начиная с Центральноафриканской Республики, затем Мали, затем Буркина-Фасо, теперь Нигер, может быть, Габон, находится в очень сложной ситуации и, конечно, министры… должны глубоко подумать о том, что там происходит и как мы можем улучшить нашу политику в отношении этих стран», — заявил Боррель, его слова приводит Reuters . Как в России отреагировали на события в Габоне Российский военкор Александр Сладков отметил, что ситуация в Габоне — это очередной шаг к сокращению влияния Запада в регионе. Дестабилизация обстановки в Габоне может привести к смене политического курса. «Как красиво рушится стул, на котором западные колонизаторы восседают в Африке. Уходят от французов полезные ископаемые и былое влияние „пробковых шлемов“ (шляпа, которую носили колонизаторы в Африке для защиты от солнца — прим. URA.RU)», — написал Сладков в своем telegram-канале . Политолог Сергей Марков отметил, что перевороты в Африке означают, что страны континента хотят уйти от влияния Запада. «Эти военные перевороты говорят, что общее руководство стран Запада странами Африки в неоколониальном духе плохое и не может обеспечить стабильность», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале . Как обстоят дела с экономикой Габона Габон богат нефтяными ресурсами. Он экспортирует товары во Францию (20%), Японию (14,6%), США (7,9%) и Испанию (4,4%). Это данные на 2014 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утром 30 августа военные Габона (Центральная Африка) распустили институты власти и пошли на вооруженный мятеж. Это произошло после того, как действующий президент страны Али Бонго Ондимба в очередной раз победил на выборах. URA.RU приводит все, что известно о ситуации в Габоне. Накануне в Габоне прошли президентские выборы. После подсчета голосов действующий глава страны набрал 64,2%. Али Бонго Ондимба впервые возглавил страну после выборов в 2009 году. До этого Габоном 40 лет управлял его отец Омар Бонго Ондимба. Во время президентских выборов в стране ограничили работу французских СМИ и интернета. То же самое ранее сделали мятежники в Нигере. Габон и Нигер — это бывшие колонии Франции. Свои кандидатуры на выборы в 2023 году выдвинули пять политиков. Не ясно, кого из кандидатов, кроме президента страны, поддерживают военные, которые пошли на вооруженный мятеж. После оглашения результатов военные Габона отказались подчиняться президенту. Они пошли на вооруженный мятеж. Военные также отмечали, что собираются распустить институты власти. После заявлений военных доступ к интернету в стране восстановили, а долларовые акции упали на 13%, передает агентство Reuters. На данный момент государственные границы Габона закрыты, а данных о местонахождении президента страны нет, передает Al Arabiya в X (Twitter). Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС обсудят ситуацию в Габоне 31 августа, если переворот все же случится, передает RT. Боррель отметил, что ситуация в регионе остается сложной. «Весь регион, начиная с Центральноафриканской Республики, затем Мали, затем Буркина-Фасо, теперь Нигер, может быть, Габон, находится в очень сложной ситуации и, конечно, министры… должны глубоко подумать о том, что там происходит и как мы можем улучшить нашу политику в отношении этих стран», — заявил Боррель, его слова приводит Reuters. Российский военкор Александр Сладков отметил, что ситуация в Габоне — это очередной шаг к сокращению влияния Запада в регионе. Дестабилизация обстановки в Габоне может привести к смене политического курса. «Как красиво рушится стул, на котором западные колонизаторы восседают в Африке. Уходят от французов полезные ископаемые и былое влияние „пробковых шлемов“ (шляпа, которую носили колонизаторы в Африке для защиты от солнца — прим. URA.RU)», — написал Сладков в своем telegram-канале. Политолог Сергей Марков отметил, что перевороты в Африке означают, что страны континента хотят уйти от влияния Запада. «Эти военные перевороты говорят, что общее руководство стран Запада странами Африки в неоколониальном духе плохое и не может обеспечить стабильность», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. Габон богат нефтяными ресурсами. Он экспортирует товары во Францию (20%), Японию (14,6%), США (7,9%) и Испанию (4,4%). Это данные на 2014 год.