В аэропорту Ханты-Мансийска задержаны сразу несколько рейсов

В Ханты-Мансийске 16 сентября задержали сразу четыре рейса. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, позже положенного времени вылетели самолеты, следующие до Москвы, Нижневартовска, Урая и Казани.
«Рейс SU1382 авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Ханты-Мансийск — Москва должен был вылететь по расписанию в 05:55 16 августа, фактически самолет покинул аэропорт только в 9:18. Рейс UT316 в Нижневартовск задержан на 45 минут», — указано на онлайн-табло аэропорта.
С опозданием на 3,5 часа вылетел рейс UT122 в Урай. На час задержан самолет в Казань. О причинах не сообщается.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта Ханты-Мансийска. Ответ на него ожидается.
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