В аэропорту Ханты-Мансийска задержаны сразу несколько рейсов

17 сентября 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

В аэропорту Ханты-Мансийска задержаны рейсы до Москвы, Казани, Урая и Нижневартовска Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ханты-Мансийске 16 сентября задержали сразу четыре рейса. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, позже положенного времени вылетели самолеты, следующие до Москвы, Нижневартовска, Урая и Казани. «Рейс SU1382 авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Ханты-Мансийск — Москва должен был вылететь по расписанию в 05:55 16 августа, фактически самолет покинул аэропорт только в 9:18. Рейс UT316 в Нижневартовск задержан на 45 минут», — указано на онлайн-табло аэропорта. С опозданием на 3,5 часа вылетел рейс UT122 в Урай. На час задержан самолет в Казань. О причинах не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта Ханты-Мансийска. Ответ на него ожидается.

В Ханты-Мансийске 16 сентября задержали сразу четыре рейса. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, позже положенного времени вылетели самолеты, следующие до Москвы, Нижневартовска, Урая и Казани. «Рейс SU1382 авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Ханты-Мансийск — Москва должен был вылететь по расписанию в 05:55 16 августа, фактически самолет покинул аэропорт только в 9:18. Рейс UT316 в Нижневартовск задержан на 45 минут», — указано на онлайн-табло аэропорта. С опозданием на 3,5 часа вылетел рейс UT122 в Урай. На час задержан самолет в Казань. О причинах не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта Ханты-Мансийска. Ответ на него ожидается.