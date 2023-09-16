16 сентября 2023
15 сентября 2023

В аэропорту Ханты-Мансийска задержаны сразу несколько рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, вылет, указатель
В аэропорту Ханты-Мансийска задержаны рейсы до Москвы, Казани, Урая и Нижневартовска Фото:

В Ханты-Мансийске 16 сентября задержали сразу четыре рейса. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, позже положенного времени вылетели самолеты, следующие до Москвы, Нижневартовска, Урая и Казани.

«Рейс SU1382 авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Ханты-Мансийск — Москва должен был вылететь по расписанию в 05:55 16 августа, фактически самолет покинул аэропорт только в 9:18. Рейс UT316 в Нижневартовск задержан на 45 минут», — указано на онлайн-табло аэропорта.

С опозданием на 3,5 часа вылетел рейс UT122 в Урай. На час задержан самолет в Казань. О причинах не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта Ханты-Мансийска. Ответ на него ожидается.

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В Ханты-Мансийске 16 сентября задержали сразу четыре рейса. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, позже положенного времени вылетели самолеты, следующие до Москвы, Нижневартовска, Урая и Казани. «Рейс SU1382 авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Ханты-Мансийск — Москва должен был вылететь по расписанию в 05:55 16 августа, фактически самолет покинул аэропорт только в 9:18. Рейс UT316 в Нижневартовск задержан на 45 минут», — указано на онлайн-табло аэропорта. С опозданием на 3,5 часа вылетел рейс UT122 в Урай. На час задержан самолет в Казань. О причинах не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта Ханты-Мансийска. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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