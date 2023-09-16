16 сентября 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Турцию. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, azur air, самолет, azurair
В аэропорту Кольцово задержали вылет лайнера Azur Air Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет лайнера авиакомпании Azur Air в Анталью (Турция). Об этом следует из данных с онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Лайнер должен был вылететь 17 сентября в 05:40. Однако рейс ZF-837, согласно онлайн-табло Кольцово, задержали до 06:25.

Точная причина задержки самолета на сайте аэропорта не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Azur Air. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Рейс состоится в 06:25 по местному времени
Рейс состоится в 06:25 по местному времени

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет лайнера авиакомпании Azur Air в Анталью (Турция). Об этом следует из данных с онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Лайнер должен был вылететь 17 сентября в 05:40. Однако рейс ZF-837, согласно онлайн-табло Кольцово, задержали до 06:25. Точная причина задержки самолета на сайте аэропорта не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Azur Air. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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