В аэропорту Кольцово задержали вылет лайнера Azur Air
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет лайнера авиакомпании Azur Air в Анталью (Турция). Об этом следует из данных с онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Лайнер должен был вылететь 17 сентября в 05:40. Однако рейс ZF-837, согласно онлайн-табло Кольцово, задержали до 06:25.
Точная причина задержки самолета на сайте аэропорта не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Azur Air. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Рейс состоится в 06:25 по местному времени
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