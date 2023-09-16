В аэропорту Кольцово задержали вылет лайнера Azur Air Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет лайнера авиакомпании Azur Air в Анталью (Турция). Об этом следует из данных с онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Лайнер должен был вылететь 17 сентября в 05:40. Однако рейс ZF-837, согласно онлайн-табло Кольцово, задержали до 06:25.

Точная причина задержки самолета на сайте аэропорта не указана. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Azur Air. Ответ на момент публикации новости не поступил.