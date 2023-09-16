16 сентября 2023
15 сентября 2023

В Челябинской области увеличили размер прожиточного минимума на 2024 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Прожиточный минимум вырастет на более чем 500 рублей Фото:

В Челябинской области увеличили размер прожиточного минимума на 2024 год. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале официальных правовых актов.

«Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области на 2024 год на душу населения — 14 279 рублей, для трудоспособного населения — 15 564 рублей, для пенсионеров — 12 280 рублей, для детей — 14 706 рублей. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — говорится в документе.

В 2023 году размер прожиточного минимума на душу населения составлял 13 730 рублей, для трудоспособного населения — 14 966 рублей, для пенсионеров — 11 808 рублей, для детей — 14 140 рублей.

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В Челябинской области увеличили размер прожиточного минимума на 2024 год. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале официальных правовых актов. «Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области на 2024 год на душу населения — 14 279 рублей, для трудоспособного населения — 15 564 рублей, для пенсионеров — 12 280 рублей, для детей — 14 706 рублей. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — говорится в документе. В 2023 году размер прожиточного минимума на душу населения составлял 13 730 рублей, для трудоспособного населения — 14 966 рублей, для пенсионеров — 11 808 рублей, для детей — 14 140 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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