Главой «дочки» минстроя стал директор фонда развития Пермского края Бураков

Алексей Бураков возглавил Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования (АО «ПАИЖК»). Ранее чиновник занимал должность гендиректора Фонда развития Пермского края (АО «ФРПК»). Эта информация размещена в базе сервиса «СПАРК-Интерфакс».
«Гендиректор АО „ФРПК“ Алексей Бураков назначен директором АО „ПАИЖК“. Обе организации являются структурами региональных властей, ПАИЖК — учреждено министроем Прикамья. Бураков возглавил ведомство 13 сентября», — передает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на базу сервиса.
АО «ПАИЖК» учреждено в 2005 году. Ведомство занимается предоставлением займов и прочих виды кредитов в рамках завершения долгостроев, исполняет функции технического заказчика. С конца 2021 года ПАИЖК возглавлял Юрий Мазунин. До этого нескольких месяцев «дочкой» минстроя руководила Нина Кирсань.
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