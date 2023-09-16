16 сентября 2023
15 сентября 2023

Главой «дочки» минстроя стал директор фонда развития Пермского края Бураков

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, портрет, пленарное заседание, законодательное собрание пермского края, бураков алексей, крпк
Алексей Бураков получили новое назначение в структуре региональных властей Фото:

Алексей Бураков возглавил Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования (АО «ПАИЖК»). Ранее чиновник занимал должность гендиректора Фонда развития Пермского края (АО «ФРПК»). Эта информация размещена в базе сервиса «СПАРК-Интерфакс».

«Гендиректор АО „ФРПК“ Алексей Бураков назначен директором АО „ПАИЖК“. Обе организации являются структурами региональных властей, ПАИЖК — учреждено министроем Прикамья. Бураков возглавил ведомство 13 сентября», — передает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на базу сервиса.

АО «ПАИЖК» учреждено в 2005 году. Ведомство занимается предоставлением займов и прочих виды кредитов в рамках завершения долгостроев, исполняет функции технического заказчика. С конца 2021 года ПАИЖК возглавлял Юрий Мазунин. До этого нескольких месяцев «дочкой» минстроя руководила Нина Кирсань.

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Алексей Бураков возглавил Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования (АО «ПАИЖК»). Ранее чиновник занимал должность гендиректора Фонда развития Пермского края (АО «ФРПК»). Эта информация размещена в базе сервиса «СПАРК-Интерфакс». «Гендиректор АО „ФРПК“ Алексей Бураков назначен директором АО „ПАИЖК“. Обе организации являются структурами региональных властей, ПАИЖК — учреждено министроем Прикамья. Бураков возглавил ведомство 13 сентября», — передает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на базу сервиса. АО «ПАИЖК» учреждено в 2005 году. Ведомство занимается предоставлением займов и прочих виды кредитов в рамках завершения долгостроев, исполняет функции технического заказчика. С конца 2021 года ПАИЖК возглавлял Юрий Мазунин. До этого нескольких месяцев «дочкой» минстроя руководила Нина Кирсань.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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