В ХМАО ищут мальчика, который ушел из дома в нижнем белье

17 сентября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Мальчик ушел 15 сентября из дома в нижнем белье Фото: Илья Московец © URA.RU В Советском районе (ХМАО) с 15 сентября ищут 13-летнего Богдана Турчана, который ушел из дома в нижнем белье. Об этом сообщили в социальных сетях. «Вечером 15 сентября ушел и до сих пор не вернулся домой Турчин Богдан 2010 года рождения. Ушел из дома в нижнем белье: трусах темного цвета, сланцах черного цвета. Поиски проводятся силами полиции и добровольцев», — написали журналисты «Первого Советского» в telegram-канале. У школьника худощавое телосложение, рост 150 сантиметров, голубые глаза. Если есть какая-то информация о местонахождении мальчика, то власти района просят сообщить по телефону 3-19-55. Ранее мальчика уже теряли 18 мая. Тогда он ушел в школу и не вернулся. Агентство направило запрос в пресс-службу МВД региона. Ответ на него ожидается.

В Советском районе (ХМАО) с 15 сентября ищут 13-летнего Богдана Турчана, который ушел из дома в нижнем белье. Об этом сообщили в социальных сетях. «Вечером 15 сентября ушел и до сих пор не вернулся домой Турчин Богдан 2010 года рождения. Ушел из дома в нижнем белье: трусах темного цвета, сланцах черного цвета. Поиски проводятся силами полиции и добровольцев», — написали журналисты «Первого Советского» в telegram-канале. У школьника худощавое телосложение, рост 150 сантиметров, голубые глаза. Если есть какая-то информация о местонахождении мальчика, то власти района просят сообщить по телефону 3-19-55. Ранее мальчика уже теряли 18 мая. Тогда он ушел в школу и не вернулся. Агентство направило запрос в пресс-службу МВД региона. Ответ на него ожидается.