16 сентября 2023
15 сентября 2023

В ХМАО ищут мальчика, который ушел из дома в нижнем белье

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, полицейский автомобиль, сотрудник полиции
Мальчик ушел 15 сентября из дома в нижнем белье Фото:

В Советском районе (ХМАО) с 15 сентября ищут 13-летнего Богдана Турчана, который ушел из дома в нижнем белье. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Вечером 15 сентября ушел и до сих пор не вернулся домой Турчин Богдан 2010 года рождения. Ушел из дома в нижнем белье: трусах темного цвета, сланцах черного цвета. Поиски проводятся силами полиции и добровольцев», — написали журналисты «Первого Советского» в telegram-канале.

У школьника худощавое телосложение, рост 150 сантиметров, голубые глаза. Если есть какая-то информация о местонахождении мальчика, то власти района просят сообщить по телефону 3-19-55.

Ранее мальчика уже теряли 18 мая. Тогда он ушел в школу и не вернулся.

Агентство направило запрос в пресс-службу МВД региона. Ответ на него ожидается.

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В Советском районе (ХМАО) с 15 сентября ищут 13-летнего Богдана Турчана, который ушел из дома в нижнем белье. Об этом сообщили в социальных сетях. «Вечером 15 сентября ушел и до сих пор не вернулся домой Турчин Богдан 2010 года рождения. Ушел из дома в нижнем белье: трусах темного цвета, сланцах черного цвета. Поиски проводятся силами полиции и добровольцев», — написали журналисты «Первого Советского» в telegram-канале. У школьника худощавое телосложение, рост 150 сантиметров, голубые глаза. Если есть какая-то информация о местонахождении мальчика, то власти района просят сообщить по телефону 3-19-55. Ранее мальчика уже теряли 18 мая. Тогда он ушел в школу и не вернулся. Агентство направило запрос в пресс-службу МВД региона. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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