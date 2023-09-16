16 сентября 2023
15 сентября 2023

В ХМАО пьяный мужчина попал в аварию, когда переходил через дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, светофор, пешеходный переход
Мужчина попал в аварию из-за того, что не увидел красного сигнала светофора Фото:

В Сургуте (ХМАО) ночью на перекрестке проспекта Мира и улицы Маяковского сбили пьяного мужчину, который не заметил красного сигнала светофора. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона журналисту URA.RU.

«Мужчина, находясь в пьяном состоянии, не заметил, что на перекрестке горит красный свет. Он вышел на дорогу и попал прямо под колеса автомобиля Lada Priora. Водитель не успел остановиться», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что наряд патрульно-постовой службы вызвал сотрудник МВД по Сургуту, который проезжал мимо. О состоянии выпившего мужчины ничего неизвестно. Агентство URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Югры. Ответ на него ожидается.

Фото:

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В Сургуте (ХМАО) ночью на перекрестке проспекта Мира и улицы Маяковского сбили пьяного мужчину, который не заметил красного сигнала светофора. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона журналисту URA.RU. «Мужчина, находясь в пьяном состоянии, не заметил, что на перекрестке горит красный свет. Он вышел на дорогу и попал прямо под колеса автомобиля Lada Priora. Водитель не успел остановиться», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе ведомства. Сообщается, что наряд патрульно-постовой службы вызвал сотрудник МВД по Сургуту, который проезжал мимо. О состоянии выпившего мужчины ничего неизвестно. Агентство URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Югры. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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