В Сургуте (ХМАО) ночью на перекрестке проспекта Мира и улицы Маяковского сбили пьяного мужчину, который не заметил красного сигнала светофора. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона журналисту URA.RU.
«Мужчина, находясь в пьяном состоянии, не заметил, что на перекрестке горит красный свет. Он вышел на дорогу и попал прямо под колеса автомобиля Lada Priora. Водитель не успел остановиться», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что наряд патрульно-постовой службы вызвал сотрудник МВД по Сургуту, который проезжал мимо. О состоянии выпившего мужчины ничего неизвестно. Агентство URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Югры. Ответ на него ожидается.
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