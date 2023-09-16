16 сентября 2023
15 сентября 2023

Курганские полицейские задержали 53-летнюю женщину с крупной партией наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Женщину задержали и возбудили дело Фото:

В Куртамышском округе Курганской области полицейские изъяли крупную партию наркотиков у 53-летней местной жительницы. Женщина уверяет, что хранила их для личного использования, передает пресс-служба УМВД России по региону.

«По месту проживания 53-летней ранее судимой гражданки обнаружены и изъяты части растений <…>, содержащие в своем составе наркотическое вещество общей массой 1898 граммов. Жительница Куртамышского округа задержана», — указано на сайте ведомства.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Куртамышском округе Курганской области полицейские изъяли крупную партию наркотиков у 53-летней местной жительницы. Женщина уверяет, что хранила их для личного использования, передает пресс-служба УМВД России по региону. «По месту проживания 53-летней ранее судимой гражданки обнаружены и изъяты части растений <…>, содержащие в своем составе наркотическое вещество общей массой 1898 граммов. Жительница Куртамышского округа задержана», — указано на сайте ведомства. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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