Курганские полицейские задержали 53-летнюю женщину с крупной партией наркотиков

Женщину задержали и возбудили дело
В Куртамышском округе Курганской области полицейские изъяли крупную партию наркотиков у 53-летней местной жительницы. Женщина уверяет, что хранила их для личного использования, передает пресс-служба УМВД России по региону.
«По месту проживания 53-летней ранее судимой гражданки обнаружены и изъяты части растений <…>, содержащие в своем составе наркотическое вещество общей массой 1898 граммов. Жительница Куртамышского округа задержана», — указано на сайте ведомства.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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