В ДТП с лосем на трассе в Пермском крае погиб пассажир

В Пермском крае произошло дорожное происшествие из-за лося, внезапно выбежавшего на дорогу. В результате инцидента погиб пассажир, рассказал URA.RU читатель.
«Все [ДТП] произошло на трассе Полазна — Чусовой. Лося сбили насмерть. Водитель пытался уйти от столкновения и слетел в кювет после удара. Один пассажир погиб», — пояснил собеседник информации агентства.
Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. В ведомстве уточнили, что автомобиль BMW под управлением водителя 1969 года рождения на 81-м км трассы допустил наезд на лося. Он отделался травмами и амбулаторным лечением. Одного пассажира пришлось срочно госпитализировать, другой — скончался от полученных травм на месте.
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