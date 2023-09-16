16 сентября 2023
15 сентября 2023

В ДТП с лосем на трассе в Пермском крае погиб пассажир

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, глаз лося
Животное не выжило Фото:

В Пермском крае произошло дорожное происшествие из-за лося, внезапно выбежавшего на дорогу. В результате инцидента погиб пассажир, рассказал URA.RU читатель.

«Все [ДТП] произошло на трассе Полазна — Чусовой. Лося сбили насмерть. Водитель пытался уйти от столкновения и слетел в кювет после удара. Один пассажир погиб», — пояснил собеседник информации агентства.

Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. В ведомстве уточнили, что автомобиль BMW под управлением водителя 1969 года рождения на 81-м км трассы допустил наезд на лося. Он отделался травмами и амбулаторным лечением. Одного пассажира пришлось срочно госпитализировать, другой — скончался от полученных травм на месте.

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В Пермском крае произошло дорожное происшествие из-за лося, внезапно выбежавшего на дорогу. В результате инцидента погиб пассажир, рассказал URA.RU читатель. «Все [ДТП] произошло на трассе Полазна — Чусовой. Лося сбили насмерть. Водитель пытался уйти от столкновения и слетел в кювет после удара. Один пассажир погиб», — пояснил собеседник информации агентства. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. В ведомстве уточнили, что автомобиль BMW под управлением водителя 1969 года рождения на 81-м км трассы допустил наезд на лося. Он отделался травмами и амбулаторным лечением. Одного пассажира пришлось срочно госпитализировать, другой — скончался от полученных травм на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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