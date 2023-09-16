16 сентября 2023
15 сентября 2023

В школах ХМАО хотят готовить профессиональных лыжников

© Служба новостей «URA.RU»
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"Лыжня России - 2020". Нижний Тагил, зимние виды спорта, спорт, лыжи
Из школьников Октябрьского района будут делать профессиональных лыжников Фото:

Министр спорта РФ Алексей Морозов в ходе своего визита в ХМАО обсудил со специалистом региональной Федерации лыжных гонок Антоном Щербиновым практики развития лыжного спорта в регионе. Одной из принятых идей было поднятие лыжной подготовки на профессиональном уровне среди школьников. Об этом сообщило правительство региона.

«Для создания эффективной системы, в которой будут вырастать спортсмены высокой квалификации по виду спорта [лыжи], требуется решение трех основных стратегических задач: увеличение количества занимающихся, расширение круга поиска талантливых спортсменов, повышение эффективности их подготовки. Мы считаем, что начинать надо с общеобразовательных школ», — передает слова Щербинова правительство Югры. Пилотной площадкой для проверки такой системы выбран Октябрьский район.

По словам специалиста, нужно поднять лыжную подготовку в школах на более высокий уровень, возродить соревнования, а также создать на базе школ лыжные клубы. Благодаря общеобразовательным организациям спортсмен должен увеличивать навыки и попадать в центр спортивной подготовки сборных команд России в состав сборной страны по лыжным гонкам, дополнил Щербинов. Такую идею поддержал Алексей Морозов, сказав, что это «правильный подход» к подготовке спортсменов.

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Министр спорта РФ Алексей Морозов в ходе своего визита в ХМАО обсудил со специалистом региональной Федерации лыжных гонок Антоном Щербиновым практики развития лыжного спорта в регионе. Одной из принятых идей было поднятие лыжной подготовки на профессиональном уровне среди школьников. Об этом сообщило правительство региона. «Для создания эффективной системы, в которой будут вырастать спортсмены высокой квалификации по виду спорта [лыжи], требуется решение трех основных стратегических задач: увеличение количества занимающихся, расширение круга поиска талантливых спортсменов, повышение эффективности их подготовки. Мы считаем, что начинать надо с общеобразовательных школ», — передает слова Щербинова правительство Югры. Пилотной площадкой для проверки такой системы выбран Октябрьский район. По словам специалиста, нужно поднять лыжную подготовку в школах на более высокий уровень, возродить соревнования, а также создать на базе школ лыжные клубы. Благодаря общеобразовательным организациям спортсмен должен увеличивать навыки и попадать в центр спортивной подготовки сборных команд России в состав сборной страны по лыжным гонкам, дополнил Щербинов. Такую идею поддержал Алексей Морозов, сказав, что это «правильный подход» к подготовке спортсменов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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