В школах ХМАО хотят готовить профессиональных лыжников

17 сентября 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Из школьников Октябрьского района будут делать профессиональных лыжников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр спорта РФ Алексей Морозов в ходе своего визита в ХМАО обсудил со специалистом региональной Федерации лыжных гонок Антоном Щербиновым практики развития лыжного спорта в регионе. Одной из принятых идей было поднятие лыжной подготовки на профессиональном уровне среди школьников. Об этом сообщило правительство региона. «Для создания эффективной системы, в которой будут вырастать спортсмены высокой квалификации по виду спорта [лыжи], требуется решение трех основных стратегических задач: увеличение количества занимающихся, расширение круга поиска талантливых спортсменов, повышение эффективности их подготовки. Мы считаем, что начинать надо с общеобразовательных школ», — передает слова Щербинова правительство Югры. Пилотной площадкой для проверки такой системы выбран Октябрьский район. По словам специалиста, нужно поднять лыжную подготовку в школах на более высокий уровень, возродить соревнования, а также создать на базе школ лыжные клубы. Благодаря общеобразовательным организациям спортсмен должен увеличивать навыки и попадать в центр спортивной подготовки сборных команд России в состав сборной страны по лыжным гонкам, дополнил Щербинов. Такую идею поддержал Алексей Морозов, сказав, что это «правильный подход» к подготовке спортсменов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр спорта РФ Алексей Морозов в ходе своего визита в ХМАО обсудил со специалистом региональной Федерации лыжных гонок Антоном Щербиновым практики развития лыжного спорта в регионе. Одной из принятых идей было поднятие лыжной подготовки на профессиональном уровне среди школьников. Об этом сообщило правительство региона. «Для создания эффективной системы, в которой будут вырастать спортсмены высокой квалификации по виду спорта [лыжи], требуется решение трех основных стратегических задач: увеличение количества занимающихся, расширение круга поиска талантливых спортсменов, повышение эффективности их подготовки. Мы считаем, что начинать надо с общеобразовательных школ», — передает слова Щербинова правительство Югры. Пилотной площадкой для проверки такой системы выбран Октябрьский район. По словам специалиста, нужно поднять лыжную подготовку в школах на более высокий уровень, возродить соревнования, а также создать на базе школ лыжные клубы. Благодаря общеобразовательным организациям спортсмен должен увеличивать навыки и попадать в центр спортивной подготовки сборных команд России в состав сборной страны по лыжным гонкам, дополнил Щербинов. Такую идею поддержал Алексей Морозов, сказав, что это «правильный подход» к подготовке спортсменов.