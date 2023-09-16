16 сентября 2023
15 сентября 2023

Бастрыкин поручил восстановить жилищные права челябинских пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр. stock, бастрыкин александр, stock
Исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил восстановить жилищные права пенсионеров, проживающих в невыносимых условиях в селе Травники (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сообщается о длительном непринятии мер к расселению семьи пенсионеров из ветхого дома в селе Травники в Чебаркульском районе. Здание построено более 80-ти лет назад. Его фасад разрушается, кровля протекает, электро- и водоснабжение отсутствует», — пишет официальный telegram-канал «Следком».

В 2017 году постройка признана авариной, его жильцы были расселены. Однако пожилым супругам в улучшении жилищных условий отказали.

Обращения пожилых людей в различные инстанции результатов не принесли. В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Петру Решетникову представить доклад о мерах к восстановлению прав пенсионеров. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил восстановить жилищные права пенсионеров, проживающих в невыносимых условиях в селе Травники (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Сообщается о длительном непринятии мер к расселению семьи пенсионеров из ветхого дома в селе Травники в Чебаркульском районе. Здание построено более 80-ти лет назад. Его фасад разрушается, кровля протекает, электро- и водоснабжение отсутствует», — пишет официальный telegram-канал «Следком». В 2017 году постройка признана авариной, его жильцы были расселены. Однако пожилым супругам в улучшении жилищных условий отказали. Обращения пожилых людей в различные инстанции результатов не принесли. В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Петру Решетникову представить доклад о мерах к восстановлению прав пенсионеров. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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