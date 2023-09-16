Бастрыкин поручил восстановить жилищные права челябинских пенсионеров

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил восстановить жилищные права пенсионеров, проживающих в невыносимых условиях в селе Травники (Челябинская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сообщается о длительном непринятии мер к расселению семьи пенсионеров из ветхого дома в селе Травники в Чебаркульском районе. Здание построено более 80-ти лет назад. Его фасад разрушается, кровля протекает, электро- и водоснабжение отсутствует», — пишет официальный telegram-канал «Следком».
В 2017 году постройка признана авариной, его жильцы были расселены. Однако пожилым супругам в улучшении жилищных условий отказали.
Обращения пожилых людей в различные инстанции результатов не принесли. В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Петру Решетникову представить доклад о мерах к восстановлению прав пенсионеров. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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