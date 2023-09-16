Пожарные локализовали возгорание Фото: Илья Московец © URA.RU

В промзоне на Сибирском тракте в Екатеринбурге пожарные ликвидируют возгорание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 13:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Сибирский тракт, 14-й километр, промзона. По оперативной информации на площади 250 квадратных метров горят полимерные материалы на открытой площадке», — сообщили агентству в региональном МЧС.

По сообщению ведомства, пожарные локализовали возгорание. «В тушении огня участвуют 18 человек и шесть единиц техники. В 14:29 пожар локализован», — рассказали URA.RU в МЧС.

Обновлено в 15:08 (13:08 по московскому времени): добавлен комментарий МЧС.

«В 14:57 пожарные ликвидировали открытие горение. Есть один пострадавший, госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.