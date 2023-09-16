16 сентября 2023

В Екатеринбурге пожарные борются с огнем в промзоне. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, пожарный в каске, локализация пожара
Пожарные локализовали возгорание Фото:

В промзоне на Сибирском тракте в Екатеринбурге пожарные ликвидируют возгорание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 13:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Сибирский тракт, 14-й километр, промзона. По оперативной информации на площади 250 квадратных метров горят полимерные материалы на открытой площадке», — сообщили агентству в региональном МЧС.

По сообщению ведомства, пожарные локализовали возгорание. «В тушении огня участвуют 18 человек и шесть единиц техники. В 14:29 пожар локализован», — рассказали URA.RU в МЧС.

Обновлено в 15:08 (13:08 по московскому времени): добавлен комментарий МЧС.

«В 14:57 пожарные ликвидировали открытие горение. Есть один пострадавший, госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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В промзоне на Сибирском тракте в Екатеринбурге пожарные ликвидируют возгорание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 13:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Сибирский тракт, 14-й километр, промзона. По оперативной информации на площади 250 квадратных метров горят полимерные материалы на открытой площадке», — сообщили агентству в региональном МЧС. По сообщению ведомства, пожарные локализовали возгорание. «В тушении огня участвуют 18 человек и шесть единиц техники. В 14:29 пожар локализован», — рассказали URA.RU в МЧС. Обновлено в 15:08 (13:08 по московскому времени): добавлен комментарий МЧС. «В 14:57 пожарные ликвидировали открытие горение. Есть один пострадавший, госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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