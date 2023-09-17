В Турции российский сухогруз врезался в судно

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В результате столкновения судов никто не пострадал Фото:

В Турции сухогруз, плывущий из России, врезался в судно, перевозящее контейнеры. Об этом сообщили в турецкой береговой охране.

«У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр», — сообщили в службе, передает РИА Новости. Уточняется, что пострадавших и жертв в результате происшествия нет.

Судно следовало из России в Малайзию. Сухогруз плыл под португальским флагом.

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В Турции сухогруз, плывущий из России, врезался в судно, перевозящее контейнеры. Об этом сообщили в турецкой береговой охране. «У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр», — сообщили в службе, передает РИА Новости. Уточняется, что пострадавших и жертв в результате происшествия нет. Судно следовало из России в Малайзию. Сухогруз плыл под португальским флагом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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