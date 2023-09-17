В Турции российский сухогруз врезался в судно

В результате столкновения судов никто не пострадал
В Турции сухогруз, плывущий из России, врезался в судно, перевозящее контейнеры. Об этом сообщили в турецкой береговой охране.
«У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр», — сообщили в службе, передает РИА Новости. Уточняется, что пострадавших и жертв в результате происшествия нет.
Судно следовало из России в Малайзию. Сухогруз плыл под португальским флагом.
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