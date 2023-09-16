Детей перевели на дистанционное обучение из-за пожара в курганской школе

17 сентября 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Курганские школьники вынуждены учиться дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в ночь с 13 на 14 сентября в школе №50 произошел пожар, после чего детей перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщила местная жительница Кристина Редозубова. «Что случилось в школе №50 с 13 на 14 сентября ночью? Дети опять на „дистанционке“. Говорят, был пожар?» — спросила Кристина Редозубова в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователь Наталья Русакова уточнила, что в школе произошло возгорание холодильного оборудования. Сейчас делается все возможное, чтобы учебный процесс продолжился в привычном режиме, отметила она. Корреспондент URA.RU не смог оперативно получить комментарий в образовательной организации и мэрии Кургана, на звонки не ответили. В пресс-службе МЧС России по Курганской области пояснили, что возгорание произошло в столовой. В тушении принимали участие 35 спасателей и 10 единиц техники. Пострадавших нет, эвакуация людей не проводилась.

В Кургане в ночь с 13 на 14 сентября в школе №50 произошел пожар, после чего детей перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщила местная жительница Кристина Редозубова. «Что случилось в школе №50 с 13 на 14 сентября ночью? Дети опять на „дистанционке“. Говорят, был пожар?» — спросила Кристина Редозубова в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователь Наталья Русакова уточнила, что в школе произошло возгорание холодильного оборудования. Сейчас делается все возможное, чтобы учебный процесс продолжился в привычном режиме, отметила она. Корреспондент URA.RU не смог оперативно получить комментарий в образовательной организации и мэрии Кургана, на звонки не ответили. В пресс-службе МЧС России по Курганской области пояснили, что возгорание произошло в столовой. В тушении принимали участие 35 спасателей и 10 единиц техники. Пострадавших нет, эвакуация людей не проводилась.