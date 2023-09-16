16 сентября 2023
15 сентября 2023

Детей перевели на дистанционное обучение из-за пожара в курганской школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские школьники вынуждены учиться дистанционно Фото:

В Кургане в ночь с 13 на 14 сентября в школе №50 произошел пожар, после чего детей перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщила местная жительница Кристина Редозубова.

«Что случилось в школе №50 с 13 на 14 сентября ночью? Дети опять на „дистанционке“. Говорят, был пожар?» — спросила Кристина Редозубова в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователь Наталья Русакова уточнила, что в школе произошло возгорание холодильного оборудования. Сейчас делается все возможное, чтобы учебный процесс продолжился в привычном режиме, отметила она.

Корреспондент URA.RU не смог оперативно получить комментарий в образовательной организации и мэрии Кургана, на звонки не ответили. В пресс-службе МЧС России по Курганской области пояснили, что возгорание произошло в столовой. В тушении принимали участие 35 спасателей и 10 единиц техники. Пострадавших нет, эвакуация людей не проводилась.

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В Кургане в ночь с 13 на 14 сентября в школе №50 произошел пожар, после чего детей перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщила местная жительница Кристина Редозубова. «Что случилось в школе №50 с 13 на 14 сентября ночью? Дети опять на „дистанционке“. Говорят, был пожар?» — спросила Кристина Редозубова в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователь Наталья Русакова уточнила, что в школе произошло возгорание холодильного оборудования. Сейчас делается все возможное, чтобы учебный процесс продолжился в привычном режиме, отметила она. Корреспондент URA.RU не смог оперативно получить комментарий в образовательной организации и мэрии Кургана, на звонки не ответили. В пресс-службе МЧС России по Курганской области пояснили, что возгорание произошло в столовой. В тушении принимали участие 35 спасателей и 10 единиц техники. Пострадавших нет, эвакуация людей не проводилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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