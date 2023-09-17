В США раскрыли подробности визита Зеленского в Вашингтон

Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся в Белом домеФото: Официальный сайт президента Украины
Украинский президент Владимир Зеленский не будет выступать в конгрессе в ходе визита в США. Об этом сообщила газета Financial Times.
«Ожидается, что на этот раз Зеленский не будет выступать на совместном заседании законодателей», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что украинский глава проведет встречу с небольшими группами внутри Капитолия.
Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Они проведут переговоры по поставке ракет большой дальности ATACMS для Украины.
Ранее сообщалось, что украинский президент планирует присутствовать на встрече глав государств ООН в сентябре, передает телеканал 360. Однако участие Зеленского пока не подтверждено.
Украинский президент Владимир Зеленский не будет выступать в конгрессе в ходе визита в США. Об этом сообщила газета Financial Times. «Ожидается, что на этот раз Зеленский не будет выступать на совместном заседании законодателей», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что украинский глава проведет встречу с небольшими группами внутри Капитолия. Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Они проведут переговоры по поставке ракет большой дальности ATACMS для Украины. Ранее сообщалось, что украинский президент планирует присутствовать на встрече глав государств ООН в сентябре, передает телеканал 360. Однако участие Зеленского пока не подтверждено.