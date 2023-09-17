В США раскрыли подробности визита Зеленского в Вашингтон

FT: Зеленский не выступит в конгрессе в ходе визита в США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся в Белом доме Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский не будет выступать в конгрессе в ходе визита в США. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Ожидается, что на этот раз Зеленский не будет выступать на совместном заседании законодателей», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что украинский глава проведет встречу с небольшими группами внутри Капитолия.

Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Они проведут переговоры по поставке ракет большой дальности ATACMS для Украины.

Ранее сообщалось, что украинский президент планирует присутствовать на встрече глав государств ООН в сентябре, передает телеканал 360. Однако участие Зеленского пока не подтверждено.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский президент Владимир Зеленский не будет выступать в конгрессе в ходе визита в США. Об этом сообщила газета Financial Times. «Ожидается, что на этот раз Зеленский не будет выступать на совместном заседании законодателей», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что украинский глава проведет встречу с небольшими группами внутри Капитолия. Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Они проведут переговоры по поставке ракет большой дальности ATACMS для Украины. Ранее сообщалось, что украинский президент планирует присутствовать на встрече глав государств ООН в сентябре, передает телеканал 360. Однако участие Зеленского пока не подтверждено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...