В США раскрыли подробности визита Зеленского в Вашингтон FT: Зеленский не выступит в конгрессе в ходе визита в США 17 сентября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся в Белом доме Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский президент Владимир Зеленский не будет выступать в конгрессе в ходе визита в США. Об этом сообщила газета Financial Times. «Ожидается, что на этот раз Зеленский не будет выступать на совместном заседании законодателей», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что украинский глава проведет встречу с небольшими группами внутри Капитолия. Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Они проведут переговоры по поставке ракет большой дальности ATACMS для Украины. Ранее сообщалось, что украинский президент планирует присутствовать на встрече глав государств ООН в сентябре, передает телеканал 360. Однако участие Зеленского пока не подтверждено. Украинский президент Владимир Зеленский не будет выступать в конгрессе в ходе визита в США. Об этом сообщила газета Financial Times. «Ожидается, что на этот раз Зеленский не будет выступать на совместном заседании законодателей», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что украинский глава проведет встречу с небольшими группами внутри Капитолия. Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Они проведут переговоры по поставке ракет большой дальности ATACMS для Украины. Ранее сообщалось, что украинский президент планирует присутствовать на встрече глав государств ООН в сентябре, передает телеканал 360. Однако участие Зеленского пока не подтверждено. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям