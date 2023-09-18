Военный эксперт раскрыл, как будет проходить СВО во время осенней распутицы

Полковник запаса Насонов: при распутице ВСУ будут больше использовать дроны

Из-за осенней распутицы ВСУ начнут чаще использовать дроны, считает Роман Насонов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С наступлением осенней распутицы в зоне спецоперации вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут больше применять беспилотники и чаще устраивать артиллерийские дуэли. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«На сухопутном театре военных действий значительно вырастет активность артиллерийских дуэлей. Также вырастет количество диверсионно-разведывательных групп, вооруженных формирований Украины, проникающих на российскую территорию, что увеличит активность по их уничтожению. Значительно увеличится количество беспилотных летательных средств, которыми украинские специалисты хвастаются, якобы их количество в этом году выросло более чем в 100 раз», — сказал Роман Насонов.

«На морском театре военных действий будет расти активность запуска безэкипажных полузатопленных катеров, также значительно увеличится количество дронов и беспилотников, которые будут осуществлять налеты на различные военные объекты полуострова Крым», — добавил эксперт.

Кроме того, ВСУ начнут активнее применять дальнобойные ракеты, считает Насонов. «Могут быть реализованы угрозы о применении дальнобойных ракет с дальностью полета 250 и более километров. Могут появиться первые самолеты F-16, которые будут осуществлять попытки перехвата инициативы в воздухе. Но их количество и обученность, а также снаряжение будут уступать нашему, поэтому результата у них не будет. В совокупности данных факторов вырастет количество сдающихся в плен, потому что качество подготовки украинских военнослужащих значительно падает», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее бывший лейтенант-коммандер армии США Джон Нагл заявил, что ВСУ должны постараться совершить прорыв до начала ноября, так как затем осенняя распутица не позволит реализовывать масштабные маневры. Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что потери ВСУ при контрнаступлении составили более 71 тысячи человек.