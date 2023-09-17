Украина озвучила Западу сумму необходимой помощи на 2024 год

Верховная Рада Украины: Запад отправит киевскому режиму 43 млрд долларов

17 сентября 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Роксалана Пидласа сообщила, расходы Киева в 2024 году будут в два раза больше доходов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов в 2024 году для покрытия дефицита бюджета. Об этом заявила глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа. «В будущем году мы ожидаем и правительство будет вести переговоры, что нам нужно получить 43 млрд долларов», — заявила Пидласа в эфире украинского телемарафона. По ее словам, 2024 год станет уже третьим, когда расходы Киева будут в два раза больше доходов. Пидласа отметила, что нехватку бюджета получится покрыть только за счет западных партнеров, кредитов и грантов. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина с февраля 2022 года получила от зарубежных партнеров финансовую помощь в виде грантов и кредитов на сумму 60 миллиардов долларов, передает телеканал 360. Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь Украине, когда убедятся, что дальнейшая военная поддержка не имеет перспектив.

Киевский режим ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов в 2024 году для покрытия дефицита бюджета. Об этом заявила глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа. «В будущем году мы ожидаем и правительство будет вести переговоры, что нам нужно получить 43 млрд долларов», — заявила Пидласа в эфире украинского телемарафона. По ее словам, 2024 год станет уже третьим, когда расходы Киева будут в два раза больше доходов. Пидласа отметила, что нехватку бюджета получится покрыть только за счет западных партнеров, кредитов и грантов. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина с февраля 2022 года получила от зарубежных партнеров финансовую помощь в виде грантов и кредитов на сумму 60 миллиардов долларов, передает телеканал 360. Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь Украине, когда убедятся, что дальнейшая военная поддержка не имеет перспектив.