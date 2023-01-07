Сенатор Пушков объяснил, когда США перестанут финансировать Украину

Сенатор Пушков: США перестанут финансировать Украину, когда убедятся в бесперспективности военной поддержки

07 января 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков выразил сомнения, что США полностью прекратят финансировать Украину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США прекратят оказывать финансовую помощь Украине, когда убедятся, что дальнейшая военная поддержка не имеет перспектив. Такое мнение высказал сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Самый реалистичный сценарий — сокращение расходов на Украину ввиду снижения военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью. Ее сильное сокращение в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», — написал сенатор РФ от Прикамья в своем telegram-канале. Пушков отметил, ссылаясь на статью, опубликованную в журнале Time, что «время играет не в пользу Украины, и что нынешняя зима — ее последний шанс провести наступление, которое изменило бы ход войны». По мнению политика, это свидетельствует о том, что до сих пор Украина скорее проигрывала, чем выигрывала, и что шансов изменить ход событий у нее все меньше. URA.RU уже писало, что продолжающиеся боевые действия на Украине без каких-либо перспектив на начало мирных переговоров могут заставить США прекратить оказывать военную и экономическую помощь киевскому режиму. Об этом сообщало издание 19FortyFive. Трудности стран НАТО с дефицитом оружия могут привести к отказу от поддержки украинских властей в самый критический момент.

США прекратят оказывать финансовую помощь Украине, когда убедятся, что дальнейшая военная поддержка не имеет перспектив. Такое мнение высказал сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Самый реалистичный сценарий — сокращение расходов на Украину ввиду снижения военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью. Ее сильное сокращение в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», — написал сенатор РФ от Прикамья в своем telegram-канале. Пушков отметил, ссылаясь на статью, опубликованную в журнале Time, что «время играет не в пользу Украины, и что нынешняя зима — ее последний шанс провести наступление, которое изменило бы ход войны». По мнению политика, это свидетельствует о том, что до сих пор Украина скорее проигрывала, чем выигрывала, и что шансов изменить ход событий у нее все меньше. URA.RU уже писало, что продолжающиеся боевые действия на Украине без каких-либо перспектив на начало мирных переговоров могут заставить США прекратить оказывать военную и экономическую помощь киевскому режиму. Об этом сообщало издание 19FortyFive. Трудности стран НАТО с дефицитом оружия могут привести к отказу от поддержки украинских властей в самый критический момент.