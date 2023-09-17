17 сентября 2023

Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду почти во всех регионах РФ

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Золотая осень. Челябинск, деревья, карьер, пруд, листья, бабье лето, золотая осень, водоем
«Бабье лето» придет почти во все регионы России Фото:

В течение недели температура выше нормы на два-шесть градусов ожидается почти на всей территории России, за исключением Дальнего Востока. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если говорить о всей территории страны, то комфортная неделя прогнозируются — температура на большей части России будет выше нормы. Только на Дальнем Востоке, в Якутии, температурный фон будет ниже нормы, в конце недели температура понизится и в Приморском крае, но до нормальных значений», — рассказал Вильфанд, слова которого цитирует ТАСС.

В центре европейской части России температура воздуха ожидается на пять-шесть градусов выше нормы. На юге и Урале — на два градуса выше нормы, в Поволжье и Сибири — на два-четыре градуса тепла выше нормы. В частности, в Поволжье воздух прогреется до 22-28 градусов, на юга — до 28 градусов.

Ранее Роман Вильфанд предупредил об ураганах и смерчах в регионах РФ. Заморозки до минус 5 градусов, ураганы, ливни и смерчи прогнозировались на выходные 2 и 3 сентября.

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В течение недели температура выше нормы на два-шесть градусов ожидается почти на всей территории России, за исключением Дальнего Востока. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Если говорить о всей территории страны, то комфортная неделя прогнозируются — температура на большей части России будет выше нормы. Только на Дальнем Востоке, в Якутии, температурный фон будет ниже нормы, в конце недели температура понизится и в Приморском крае, но до нормальных значений», — рассказал Вильфанд, слова которого цитирует ТАСС. В центре европейской части России температура воздуха ожидается на пять-шесть градусов выше нормы. На юге и Урале — на два градуса выше нормы, в Поволжье и Сибири — на два-четыре градуса тепла выше нормы. В частности, в Поволжье воздух прогреется до 22-28 градусов, на юга — до 28 градусов. Ранее Роман Вильфанд предупредил об ураганах и смерчах в регионах РФ. Заморозки до минус 5 градусов, ураганы, ливни и смерчи прогнозировались на выходные 2 и 3 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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