Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду почти во всех регионах РФ

18 сентября 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

«Бабье лето» придет почти во все регионы России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В течение недели температура выше нормы на два-шесть градусов ожидается почти на всей территории России, за исключением Дальнего Востока. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Если говорить о всей территории страны, то комфортная неделя прогнозируются — температура на большей части России будет выше нормы. Только на Дальнем Востоке, в Якутии, температурный фон будет ниже нормы, в конце недели температура понизится и в Приморском крае, но до нормальных значений», — рассказал Вильфанд, слова которого цитирует ТАСС. В центре европейской части России температура воздуха ожидается на пять-шесть градусов выше нормы. На юге и Урале — на два градуса выше нормы, в Поволжье и Сибири — на два-четыре градуса тепла выше нормы. В частности, в Поволжье воздух прогреется до 22-28 градусов, на юга — до 28 градусов. Ранее Роман Вильфанд предупредил об ураганах и смерчах в регионах РФ. Заморозки до минус 5 градусов, ураганы, ливни и смерчи прогнозировались на выходные 2 и 3 сентября.

В течение недели температура выше нормы на два-шесть градусов ожидается почти на всей территории России, за исключением Дальнего Востока. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Если говорить о всей территории страны, то комфортная неделя прогнозируются — температура на большей части России будет выше нормы. Только на Дальнем Востоке, в Якутии, температурный фон будет ниже нормы, в конце недели температура понизится и в Приморском крае, но до нормальных значений», — рассказал Вильфанд, слова которого цитирует ТАСС. В центре европейской части России температура воздуха ожидается на пять-шесть градусов выше нормы. На юге и Урале — на два градуса выше нормы, в Поволжье и Сибири — на два-четыре градуса тепла выше нормы. В частности, в Поволжье воздух прогреется до 22-28 градусов, на юга — до 28 градусов. Ранее Роман Вильфанд предупредил об ураганах и смерчах в регионах РФ. Заморозки до минус 5 градусов, ураганы, ливни и смерчи прогнозировались на выходные 2 и 3 сентября.