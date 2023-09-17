В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 2005 года

18 сентября 2023 в 07:12 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 17 сентября побили 18-летний температурный рекорд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 17 сентября среднесуточная температура была 15,3 градуса тепла. Это был самый теплый день с 2005 года. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Среднесуточная температура в Екатеринбурге — 15,3 градуса тепла. Самый теплый день 17 сентября с 2005 года», — заявил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 18 сентября будет температура от 18 до 23 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от 20 до 22 градусов тепла.

В Екатеринбурге 17 сентября среднесуточная температура была 15,3 градуса тепла. Это был самый теплый день с 2005 года. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Среднесуточная температура в Екатеринбурге — 15,3 градуса тепла. Самый теплый день 17 сентября с 2005 года», — заявил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 18 сентября будет температура от 18 до 23 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от 20 до 22 градусов тепла.