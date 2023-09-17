17 сентября 2023
16 сентября 2023

В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 2005 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в Екатеринбурге, аллея, тепло, поляна, лето, жара
В Екатеринбурге 17 сентября побили 18-летний температурный рекорд Фото:

В Екатеринбурге 17 сентября среднесуточная температура была 15,3 градуса тепла. Это был самый теплый день с 2005 года. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Среднесуточная температура в Екатеринбурге — 15,3 градуса тепла. Самый теплый день 17 сентября с 2005 года», — заявил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области 18 сентября будет температура от 18 до 23 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от 20 до 22 градусов тепла.

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В Екатеринбурге 17 сентября среднесуточная температура была 15,3 градуса тепла. Это был самый теплый день с 2005 года. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Среднесуточная температура в Екатеринбурге — 15,3 градуса тепла. Самый теплый день 17 сентября с 2005 года», — заявил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 18 сентября будет температура от 18 до 23 градусов тепла. В Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от 20 до 22 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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