Зеленский поставил жесткое условие ВСУ по контрнаступлению

Зеленский: контрнаступление продолжится даже после ухудшения погоды

18 сентября 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

С приходом осенней распутицы продвижению техники будет мешать грязь Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское контрнаступление продолжится даже с ухудшением погоды и приходом осенней распутицы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Осенью 2022 года и зимой 2023-го сообщалось, как боевая техника ВСУ тонула в грязи. «Нам нужно <…> двигаться вперед. <…> Забудьте о погоде и тому подобном», — сказал Зеленский в интервью телекомпании СBS . По его словам, ВСУ должны использовать дроны там, где не могут пройти на боевой технике. Ранее в США поставили крайний срок для прорыва ВСУ. По словам бывшего лейтенант-коммандера американской армии США Джона Нагла, Киев должен показать успехи в контрнаступлении до ноября. Потом осенняя распутица не позволит совершать масштабные маневры. Осенью и зимой погодные условия сильно замедляли боевые действия. Как сообщал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинская техника тонула в грязи.

Украинское контрнаступление продолжится даже с ухудшением погоды и приходом осенней распутицы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Осенью 2022 года и зимой 2023-го сообщалось, как боевая техника ВСУ тонула в грязи. «Нам нужно <…> двигаться вперед. <…> Забудьте о погоде и тому подобном», — сказал Зеленский в интервью телекомпании СBS. По его словам, ВСУ должны использовать дроны там, где не могут пройти на боевой технике. Ранее в США поставили крайний срок для прорыва ВСУ. По словам бывшего лейтенант-коммандера американской армии США Джона Нагла, Киев должен показать успехи в контрнаступлении до ноября. Потом осенняя распутица не позволит совершать масштабные маневры. Осенью и зимой погодные условия сильно замедляли боевые действия. Как сообщал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинская техника тонула в грязи.