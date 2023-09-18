Зеленский поставил жесткое условие ВСУ по контрнаступлению

Зеленский: контрнаступление продолжится даже после ухудшения погоды
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, всу, stock
С приходом осенней распутицы продвижению техники будет мешать грязь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинское контрнаступление продолжится даже с ухудшением погоды и приходом осенней распутицы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Осенью 2022 года и зимой 2023-го сообщалось, как боевая техника ВСУ тонула в грязи.

«Нам нужно <…> двигаться вперед. <…> Забудьте о погоде и тому подобном», — сказал Зеленский в интервью телекомпании СBS. По его словам, ВСУ должны использовать дроны там, где не могут пройти на боевой технике.

Ранее в США поставили крайний срок для прорыва ВСУ. По словам бывшего лейтенант-коммандера американской армии США Джона Нагла, Киев должен показать успехи в контрнаступлении до ноября. Потом осенняя распутица не позволит совершать масштабные маневры. Осенью и зимой погодные условия сильно замедляли боевые действия. Как сообщал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинская техника тонула в грязи.

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Украинское контрнаступление продолжится даже с ухудшением погоды и приходом осенней распутицы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Осенью 2022 года и зимой 2023-го сообщалось, как боевая техника ВСУ тонула в грязи. «Нам нужно <…> двигаться вперед. <…> Забудьте о погоде и тому подобном», — сказал Зеленский в интервью телекомпании СBS. По его словам, ВСУ должны использовать дроны там, где не могут пройти на боевой технике. Ранее в США поставили крайний срок для прорыва ВСУ. По словам бывшего лейтенант-коммандера американской армии США Джона Нагла, Киев должен показать успехи в контрнаступлении до ноября. Потом осенняя распутица не позволит совершать масштабные маневры. Осенью и зимой погодные условия сильно замедляли боевые действия. Как сообщал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинская техника тонула в грязи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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