В ЯНАО мужчина угрожал полицейскому пистолетом

Житель Лабытнанги (ЯНАО) отправится в колонию за то, что направил в сторону сотрудника полиции пневматический пистолет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Мужчина в марте, вооружившись исправным и пригодным для использования пневматическим пистолетом, навел оружие на голову сотрудника полиции, имитируя намерение произвести выстрел, при этом [полицейский] был в форменном обмундировании. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок два года, с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа на официальном сайте.
Сотрудник полиции оказался в психотравмирующей ситуации и испытал реальный страх за свою жизнь и здоровье. Визуально пневматическое оружие сложно отличить от боевого, особенно на расстоянии.
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