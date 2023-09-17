В ЯНАО мужчина угрожал полицейскому пистолетом

Жителя ЯНАО осудили за угрозу полицейскому пневматическим пистолетом

18 сентября 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Житель Лабытнанги получил срок за угрозу полицейскому пневматикой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Лабытнанги (ЯНАО) отправится в колонию за то, что направил в сторону сотрудника полиции пневматический пистолет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Мужчина в марте, вооружившись исправным и пригодным для использования пневматическим пистолетом, навел оружие на голову сотрудника полиции, имитируя намерение произвести выстрел, при этом [полицейский] был в форменном обмундировании. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок два года, с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа на официальном сайте. Сотрудник полиции оказался в психотравмирующей ситуации и испытал реальный страх за свою жизнь и здоровье. Визуально пневматическое оружие сложно отличить от боевого, особенно на расстоянии.

Житель Лабытнанги (ЯНАО) отправится в колонию за то, что направил в сторону сотрудника полиции пневматический пистолет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Мужчина в марте, вооружившись исправным и пригодным для использования пневматическим пистолетом, навел оружие на голову сотрудника полиции, имитируя намерение произвести выстрел, при этом [полицейский] был в форменном обмундировании. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок два года, с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа на официальном сайте. Сотрудник полиции оказался в психотравмирующей ситуации и испытал реальный страх за свою жизнь и здоровье. Визуально пневматическое оружие сложно отличить от боевого, особенно на расстоянии.