17 сентября 2023
16 сентября 2023
15 сентября 2023

В ЯНАО мужчина угрожал полицейскому пистолетом

Жителя ЯНАО осудили за угрозу полицейскому пневматическим пистолетом
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Лабытнанги получил срок за угрозу полицейскому пневматикой Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО) отправится в колонию за то, что направил в сторону сотрудника полиции пневматический пистолет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Мужчина в марте, вооружившись исправным и пригодным для использования пневматическим пистолетом, навел оружие на голову сотрудника полиции, имитируя намерение произвести выстрел, при этом [полицейский] был в форменном обмундировании. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок два года, с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа на официальном сайте.

Сотрудник полиции оказался в психотравмирующей ситуации и испытал реальный страх за свою жизнь и здоровье. Визуально пневматическое оружие сложно отличить от боевого, особенно на расстоянии.

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Житель Лабытнанги (ЯНАО) отправится в колонию за то, что направил в сторону сотрудника полиции пневматический пистолет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Мужчина в марте, вооружившись исправным и пригодным для использования пневматическим пистолетом, навел оружие на голову сотрудника полиции, имитируя намерение произвести выстрел, при этом [полицейский] был в форменном обмундировании. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок два года, с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа на официальном сайте. Сотрудник полиции оказался в психотравмирующей ситуации и испытал реальный страх за свою жизнь и здоровье. Визуально пневматическое оружие сложно отличить от боевого, особенно на расстоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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