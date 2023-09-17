17 сентября 2023
16 сентября 2023

Пермский хор «МЛАДА» даст концерты в военном госпитале для бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция детского хора в театре Оперы. Екатеринбург
«МЛАДА» запускает некоммерческий тур по госпиталям, школам и училищам Фото:

Пермский хор «МЛАДА» запускает проект «Твори добро!», в рамках которого даст серию бесплатных концертов. Они пройдут в школах, сузах и вузах, а первые состоятся в госпитале для ветеранов войн, рассказали URA.RU музыканты.

«Твори добро!» — это цикл выездных концертов для учащихся пермских школ, средне-специальных и высших учебных заведений, а также для пациентов и сотрудников военных госпиталей, в том числе и участников СВО. Содержание, тематическое и драматургическое наполнение каждого концерта будет выстроено с учетом особенностей аудитории», — пояснили в хоре «МЛАДА».

Первый этап проекта включает в себя 10 концертов. Два из них уже 22 сентября пройдут Пермском краевом госпитале для ветеранов войн, далее хор отправится в школы, гимназии, училища и колледжи. Артисты «МЛАДЫ» исполнят песни отечественной в современных хоровых аранжировках.

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Пермский хор «МЛАДА» запускает проект «Твори добро!», в рамках которого даст серию бесплатных концертов. Они пройдут в школах, сузах и вузах, а первые состоятся в госпитале для ветеранов войн, рассказали URA.RU музыканты. «Твори добро!» — это цикл выездных концертов для учащихся пермских школ, средне-специальных и высших учебных заведений, а также для пациентов и сотрудников военных госпиталей, в том числе и участников СВО. Содержание, тематическое и драматургическое наполнение каждого концерта будет выстроено с учетом особенностей аудитории», — пояснили в хоре «МЛАДА». Первый этап проекта включает в себя 10 концертов. Два из них уже 22 сентября пройдут Пермском краевом госпитале для ветеранов войн, далее хор отправится в школы, гимназии, училища и колледжи. Артисты «МЛАДЫ» исполнят песни отечественной в современных хоровых аранжировках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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