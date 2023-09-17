В Магнитогорске предложили назвать остановку именем поэта Николая Добронравова

18 сентября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Николай Добронравов и Александра Пахмутова являются авторами гимна Магнитогорска Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Магнитогорска (Челябинская область) предложил назвать остановку именем поэта Николая Добронравова. Такое предложение появилось в соцсетях в комментариях под постом главы города Сергея Бердникова с соболезнованиями по поводу смерти Добронравова. «Когда появилась новая трамвайная ветка на Зеленом логе, предлагалось придумать названия остановкам. Еще тогда предлагал назвать одну из них в честь Николая Добронравова. Может, сейчас есть смысл рассмотреть этот вопрос?» — прокомментировал пост местный житель Игорь Кузнецов. Николай Добронравов и Александра Пахмутова являются авторами песни «Магнитка», являющейся гимном Магнитогорска. Песня была написана в 1971 году, под впечатлениями от визита на магнитогорский металлургический комбинат. В 2011 году песня была признана официальным гимном города. При этом от положенного им гонорара Добронравов и Пахмутова отказались. Поэт-песенник Николай Добронравов скончался в ночь на 17 сентября 2023 года. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Житель Магнитогорска (Челябинская область) предложил назвать остановку именем поэта Николая Добронравова. Такое предложение появилось в соцсетях в комментариях под постом главы города Сергея Бердникова с соболезнованиями по поводу смерти Добронравова. «Когда появилась новая трамвайная ветка на Зеленом логе, предлагалось придумать названия остановкам. Еще тогда предлагал назвать одну из них в честь Николая Добронравова. Может, сейчас есть смысл рассмотреть этот вопрос?» — прокомментировал пост местный житель Игорь Кузнецов. Николай Добронравов и Александра Пахмутова являются авторами песни «Магнитка», являющейся гимном Магнитогорска. Песня была написана в 1971 году, под впечатлениями от визита на магнитогорский металлургический комбинат. В 2011 году песня была признана официальным гимном города. При этом от положенного им гонорара Добронравов и Пахмутова отказались. Поэт-песенник Николай Добронравов скончался в ночь на 17 сентября 2023 года. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.