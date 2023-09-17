17 сентября 2023
16 сентября 2023

В Магнитогорске предложили назвать остановку именем поэта Николая Добронравова

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Николай Добронравов и Александра Пахмутова (архив). Магнитогорск, добронравов николай, пахмутова александра
Николай Добронравов и Александра Пахмутова являются авторами гимна Магнитогорска Фото:

Житель Магнитогорска (Челябинская область) предложил назвать остановку именем поэта Николая Добронравова. Такое предложение появилось в соцсетях в комментариях под постом главы города Сергея Бердникова с соболезнованиями по поводу смерти Добронравова.

«Когда появилась новая трамвайная ветка на Зеленом логе, предлагалось придумать названия остановкам. Еще тогда предлагал назвать одну из них в честь Николая Добронравова. Может, сейчас есть смысл рассмотреть этот вопрос?» — прокомментировал пост местный житель Игорь Кузнецов.

Николай Добронравов и Александра Пахмутова являются авторами песни «Магнитка», являющейся гимном Магнитогорска. Песня была написана в 1971 году, под впечатлениями от визита на магнитогорский металлургический комбинат. В 2011 году песня была признана официальным гимном города. При этом от положенного им гонорара Добронравов и Пахмутова отказались.

Поэт-песенник Николай Добронравов скончался в ночь на 17 сентября 2023 года. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Житель Магнитогорска (Челябинская область) предложил назвать остановку именем поэта Николая Добронравова. Такое предложение появилось в соцсетях в комментариях под постом главы города Сергея Бердникова с соболезнованиями по поводу смерти Добронравова. «Когда появилась новая трамвайная ветка на Зеленом логе, предлагалось придумать названия остановкам. Еще тогда предлагал назвать одну из них в честь Николая Добронравова. Может, сейчас есть смысл рассмотреть этот вопрос?» — прокомментировал пост местный житель Игорь Кузнецов. Николай Добронравов и Александра Пахмутова являются авторами песни «Магнитка», являющейся гимном Магнитогорска. Песня была написана в 1971 году, под впечатлениями от визита на магнитогорский металлургический комбинат. В 2011 году песня была признана официальным гимном города. При этом от положенного им гонорара Добронравов и Пахмутова отказались. Поэт-песенник Николай Добронравов скончался в ночь на 17 сентября 2023 года. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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