17 сентября 2023
16 сентября 2023

Организаторы пермского фестиваля «Флаэртиана» выложили ряд фильмов в онлайн

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Премьера сериала ТНТ "Контакт" в Ельцин-центре. Екатеринбург
Увидеть лучшие образцы документального кино можно онлайн Фото:

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», проходящий в Перми, в этом году предложил зрителям смотреть фильмы не только в кинозалах, но и онлайн. До 20 сентября пользователям со всего мира доступны три ленты фестиваля. Все они рассказывают истории о женщинах, рассказала куратор онлайн-программы фестиваля Кристина Оносова.

«В программу вошли фильмы, общий мотив которых — проживание эмоционального опыта через опыт физический. Еще это истории современных женщин, которые выглядят брутальными, нежными, разочарованными, окрыленными — разными», — цитирует Оносову сайт «Флаэртианы».

Ленты «Каскадерки» (18+), «Лучадорас» (18+) и «После моста» (16+) доступны на сайте фестиваля. Посмотреть их можно бесплатно.

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Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», проходящий в Перми, в этом году предложил зрителям смотреть фильмы не только в кинозалах, но и онлайн. До 20 сентября пользователям со всего мира доступны три ленты фестиваля. Все они рассказывают истории о женщинах, рассказала куратор онлайн-программы фестиваля Кристина Оносова. «В программу вошли фильмы, общий мотив которых — проживание эмоционального опыта через опыт физический. Еще это истории современных женщин, которые выглядят брутальными, нежными, разочарованными, окрыленными — разными», — цитирует Оносову сайт «Флаэртианы». Ленты «Каскадерки» (18+), «Лучадорас» (18+) и «После моста» (16+) доступны на сайте фестиваля. Посмотреть их можно бесплатно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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