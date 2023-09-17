Организаторы пермского фестиваля «Флаэртиана» выложили ряд фильмов в онлайн

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», проходящий в Перми, в этом году предложил зрителям смотреть фильмы не только в кинозалах, но и онлайн. До 20 сентября пользователям со всего мира доступны три ленты фестиваля. Все они рассказывают истории о женщинах, рассказала куратор онлайн-программы фестиваля Кристина Оносова.
«В программу вошли фильмы, общий мотив которых — проживание эмоционального опыта через опыт физический. Еще это истории современных женщин, которые выглядят брутальными, нежными, разочарованными, окрыленными — разными», — цитирует Оносову сайт «Флаэртианы».
Ленты «Каскадерки» (18+), «Лучадорас» (18+) и «После моста» (16+) доступны на сайте фестиваля. Посмотреть их можно бесплатно.
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