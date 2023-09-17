В Челябинске построят бесплатный спортивный центр для горожан

Центр дзюдо Дениса Ярцева откроет новый комплекс в микрорайоне Чурилово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спортшкола дзюдо с бесплатными тренировками для местных жителей появится в челябинском микрорайоне Чурилово. Инвестором проекта стал Челябинский электрометаллургический комбинат, инициативу поддержали «Единая Россия» и мэрия. Реализацией же займется центр дзюдо Дениса Ярцева, сообщили URA.RU 18 сентября в пресс-службе ЧЭМК.

Проектировщиком будущего комплекса с общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров выступил АО «Челябгипромез». Методическим обеспечением займется кафедра теории и методики борьбы УралГУФК. Занятия будут вести 10 профессиональных тренеров, а вся экипировка для юных спортсменов, тренажеры, татами, маты и прочий инвентарь приобретет инвестор. Вокруг спорткомплекса, на месте, где сейчас фактически расположено большое болото, появится территория с пешеходными дорожками, зоной для занятий воркаутом, полем для мини-футбола, газоном и высаженными деревьями. Расчетная площадь озеленения — более 3500 кв. метров.

«Дзюдо формирует гармоничное тело, цельную личность и прочные социальные связи. Средства, вложенные в этот спорт — способ накопления социального капитала территории. Благодаря спортшколе в Чурилово дзюдоистов в Челябинске станет больше на 20%, а число непосредственно занимающихся в нашем Центре ребят превысит 2 тысячи человек. За 10 лет работы центра охват детей занятиями составит от 4,2 тысячи до 5,4 тысячи человек, то есть большинство подростков в Чурилово приобщатся к регулярным занятиям и пройдут хотя бы начальный курс спортивной подготовки», — пояснил Денис Ярцев.

Сейчас в Чурилово проживает около 40 тысяч человек, из них около 6 тысяч школьников. В перспективе в микрорайоне планируется построить до 600 тысяч кв. метров жилья, что увеличит население до 90 тысяч человек, в том числе 13 тысяч детей. Сегодня в Чурилово работает единственный муниципальный спорткомплекс, построенный 10 лет назад.

На помощь городу пришел Центр дзюдо Дениса Ярцева. Сегодня он не только самый титулованный действующий дзюдоист Южного Урала. В активе у призера чемпионатов мира и участника Олимпиад в составе сборной России уже три успешных проекта по вовлечению юных челябинцев в активный спорт и здоровый образ жизни.

Первый зал Центра дзюдо Дениса Ярцева открылся в 2020 году в Советском районе (микрорайон АМЗ). В 2022 году с нуля было возведено здание с четырьмя просторными залами для тренировок юных дзюдоистов Калининском районе (на улице Российской), которое с первых же дней своего существования признано одним из лучших спортивных объектов для детей в России. Практически одновременно с этим на берегу озера Акакуль был запущен в эксплуатацию большой летний спорткомплекс, что позволило Центру Ярцева выйти на круглогодичный цикл занятиями дзюдо (без перерыва на летние каникулы воспитанников). Теперь пришел черед начать тренировки в Тракторозаводском районе.