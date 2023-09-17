Пермская элитная модель из ночного клуба стала героиней реалити-шоу

18 сентября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Пермячка рассказала, что стала элитной моделью из-за нехватки денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермячка Паулина Минеева, работающая моделью в ночном клубе в Дубае, снялась в реалити-шоу «Грешницы на перевоспитании». Выпуск программы размещен на ресурсе RuTube. 28-летняя девушка рассказала, что имеет два высших образования. По первому образованию она налоговый инспектор, а по второму — виолончелист. «Паулина играла в пермском оркестре, но из-за нехватки денег решила переехать в Москву и стать моделью Plus-Size», — говорит закадровый голос. Паулина рассказала, что ей удалось похудеть. Затем ее заметил столичный агент, который и предложил подписать контракт с ночным клубом в Дубае. Родители пермячки не поддерживают ее жизненный выбор и желают своей дочери поскорее найти высокооплачиваемую работу в России. Героинями шоу «Грешницы на перевоспитании» являются девушки, привыкшие к роскошной жизни. Согласно условиям шоу, они отправляются в монастырь, чтобы «вернуться к нормальной жизни».

Пермячка Паулина Минеева, работающая моделью в ночном клубе в Дубае, снялась в реалити-шоу «Грешницы на перевоспитании». Выпуск программы размещен на ресурсе RuTube. 28-летняя девушка рассказала, что имеет два высших образования. По первому образованию она налоговый инспектор, а по второму — виолончелист. «Паулина играла в пермском оркестре, но из-за нехватки денег решила переехать в Москву и стать моделью Plus-Size», — говорит закадровый голос. Паулина рассказала, что ей удалось похудеть. Затем ее заметил столичный агент, который и предложил подписать контракт с ночным клубом в Дубае. Родители пермячки не поддерживают ее жизненный выбор и желают своей дочери поскорее найти высокооплачиваемую работу в России. Героинями шоу «Грешницы на перевоспитании» являются девушки, привыкшие к роскошной жизни. Согласно условиям шоу, они отправляются в монастырь, чтобы «вернуться к нормальной жизни».