17 сентября 2023

Пермская элитная модель из ночного клуба стала героиней реалити-шоу

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Пермячка рассказала, что стала элитной моделью из-за нехватки денег Фото:

Пермячка Паулина Минеева, работающая моделью в ночном клубе в Дубае, снялась в реалити-шоу «Грешницы на перевоспитании». Выпуск программы размещен на ресурсе RuTube. 28-летняя девушка рассказала, что имеет два высших образования. По первому образованию она налоговый инспектор, а по второму — виолончелист.

«Паулина играла в пермском оркестре, но из-за нехватки денег решила переехать в Москву и стать моделью Plus-Size», — говорит закадровый голос. Паулина рассказала, что ей удалось похудеть. Затем ее заметил столичный агент, который и предложил подписать контракт с ночным клубом в Дубае.

Родители пермячки не поддерживают ее жизненный выбор и желают своей дочери поскорее найти высокооплачиваемую работу в России. Героинями шоу «Грешницы на перевоспитании» являются девушки, привыкшие к роскошной жизни. Согласно условиям шоу, они отправляются в монастырь, чтобы «вернуться к нормальной жизни».

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Пермячка Паулина Минеева, работающая моделью в ночном клубе в Дубае, снялась в реалити-шоу «Грешницы на перевоспитании». Выпуск программы размещен на ресурсе RuTube. 28-летняя девушка рассказала, что имеет два высших образования. По первому образованию она налоговый инспектор, а по второму — виолончелист. «Паулина играла в пермском оркестре, но из-за нехватки денег решила переехать в Москву и стать моделью Plus-Size», — говорит закадровый голос. Паулина рассказала, что ей удалось похудеть. Затем ее заметил столичный агент, который и предложил подписать контракт с ночным клубом в Дубае. Родители пермячки не поддерживают ее жизненный выбор и желают своей дочери поскорее найти высокооплачиваемую работу в России. Героинями шоу «Грешницы на перевоспитании» являются девушки, привыкшие к роскошной жизни. Согласно условиям шоу, они отправляются в монастырь, чтобы «вернуться к нормальной жизни».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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