В рамках Пермского музейного форума, его гостям показали, как идет строительство нового здания Художественной галереи. Экскурсию провела директор музея Юлия Тавризян, а фото опубликовал telegram-канал форума.
«Знакомство с новым зданием Пермской художественной галереи», — подписали серию фотографий авторы telegram-канала «Пермский музейный форум». На кадрах видно, как гости форума осматривают стройку и знакомятся с проектом будущего музея.
Пермская художественная галерея пока располагается в Спасо-Преображенском соборе. В октябре экспозицию закроют до переезда в новое здание на территории социокультурного пространства «Завода Шпагина». Здесь первые выставки откроются осенью 2024 года.
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