Гостей музейного форума сводили на стройку новой Пермской галереи. Фото

Директор Пермской галереи Юлия Тавризян показала стройку нового здания музея

18 сентября 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Скоро можно будет свободно любоваться не только на макет Пермской галереи Фото: Сергей Русанов © URA.RU В рамках Пермского музейного форума, его гостям показали, как идет строительство нового здания Художественной галереи. Экскурсию провела директор музея Юлия Тавризян, а фото опубликовал telegram-канал форума. «Знакомство с новым зданием Пермской художественной галереи», — подписали серию фотографий авторы telegram-канала «Пермский музейный форум». На кадрах видно, как гости форума осматривают стройку и знакомятся с проектом будущего музея. Пермская художественная галерея пока располагается в Спасо-Преображенском соборе. В октябре экспозицию закроют до переезда в новое здание на территории социокультурного пространства «Завода Шпагина». Здесь первые выставки откроются осенью 2024 года.

В рамках Пермского музейного форума, его гостям показали, как идет строительство нового здания Художественной галереи. Экскурсию провела директор музея Юлия Тавризян, а фото опубликовал telegram-канал форума. «Знакомство с новым зданием Пермской художественной галереи», — подписали серию фотографий авторы telegram-канала «Пермский музейный форум». На кадрах видно, как гости форума осматривают стройку и знакомятся с проектом будущего музея. Пермская художественная галерея пока располагается в Спасо-Преображенском соборе. В октябре экспозицию закроют до переезда в новое здание на территории социокультурного пространства «Завода Шпагина». Здесь первые выставки откроются осенью 2024 года.