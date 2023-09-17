17 сентября 2023

Гостей музейного форума сводили на стройку новой Пермской галереи. Фото

Директор Пермской галереи Юлия Тавризян показала стройку нового здания музея
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит вице премьера правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Пермь, художественная галерея пермь
Скоро можно будет свободно любоваться не только на макет Пермской галереи Фото:

В рамках Пермского музейного форума, его гостям показали, как идет строительство нового здания Художественной галереи. Экскурсию провела директор музея Юлия Тавризян, а фото опубликовал telegram-канал форума.

«Знакомство с новым зданием Пермской художественной галереи», — подписали серию фотографий авторы telegram-канала «Пермский музейный форум». На кадрах видно, как гости форума осматривают стройку и знакомятся с проектом будущего музея.

Пермская художественная галерея пока располагается в Спасо-Преображенском соборе. В октябре экспозицию закроют до переезда в новое здание на территории социокультурного пространства «Завода Шпагина». Здесь первые выставки откроются осенью 2024 года.

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В рамках Пермского музейного форума, его гостям показали, как идет строительство нового здания Художественной галереи. Экскурсию провела директор музея Юлия Тавризян, а фото опубликовал telegram-канал форума. «Знакомство с новым зданием Пермской художественной галереи», — подписали серию фотографий авторы telegram-канала «Пермский музейный форум». На кадрах видно, как гости форума осматривают стройку и знакомятся с проектом будущего музея. Пермская художественная галерея пока располагается в Спасо-Преображенском соборе. В октябре экспозицию закроют до переезда в новое здание на территории социокультурного пространства «Завода Шпагина». Здесь первые выставки откроются осенью 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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