17 сентября 2023
16 сентября 2023

Губернатор Моор открыл промышленно-энергетический форум в Тюмени. Видео

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Моор. Тюмень , моор александр
Моор рассказал, что Тюменская область остается «кузницей» кадров для нефтегазовой отрасли Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл промышленно-энергетический форум TNF-2023, который собрал лидеров энергетической отрасли России. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Совместно с заслуженным геологом РФ Анатолием Брехунцовым и генеральным директором «РН-Уватнефтегаз» Евгением Армяниновым губернатор нажал символическую кнопку.

«Мы развиваем Тюменский нефтегазовый форум. Мы подкорректировали его суть и содержание, теперь это промышленно-энергетический форум, который объединяет и нефтегазодобычу, и переработку, транспортировку, всех промышленников вокруг одной главной задачи — обеспечение нашей технологической независимости», — отметил Моор.

Он добавил, что у Запада не получается поместить Россию в «технологическую блокаду». Также Моор рассказал, что Тюменская область остается «кузницей» кадров для нефтегазовой отрасли, так как в регионе обучаются более семи тысяч студентов по специальностям, связанным с этой отраслью. «Большой вызов — подготовка современных специалистов, их катастрофически не хватает. Поэтому наш флагманский проект — это межвузовский кампус, который мы начнем строить уже в следующем году, будет центром инноваций», — отметил глава региона.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл промышленно-энергетический форум TNF-2023, который собрал лидеров энергетической отрасли России. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Совместно с заслуженным геологом РФ Анатолием Брехунцовым и генеральным директором «РН-Уватнефтегаз» Евгением Армяниновым губернатор нажал символическую кнопку. «Мы развиваем Тюменский нефтегазовый форум. Мы подкорректировали его суть и содержание, теперь это промышленно-энергетический форум, который объединяет и нефтегазодобычу, и переработку, транспортировку, всех промышленников вокруг одной главной задачи — обеспечение нашей технологической независимости», — отметил Моор. Он добавил, что у Запада не получается поместить Россию в «технологическую блокаду». Также Моор рассказал, что Тюменская область остается «кузницей» кадров для нефтегазовой отрасли, так как в регионе обучаются более семи тысяч студентов по специальностям, связанным с этой отраслью. «Большой вызов — подготовка современных специалистов, их катастрофически не хватает. Поэтому наш флагманский проект — это межвузовский кампус, который мы начнем строить уже в следующем году, будет центром инноваций», — отметил глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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