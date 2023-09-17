Губернатор Моор открыл промышленно-энергетический форум в Тюмени. Видео

18 сентября 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Моор рассказал, что Тюменская область остается «кузницей» кадров для нефтегазовой отрасли Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл промышленно-энергетический форум TNF-2023, который собрал лидеров энергетической отрасли России. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Совместно с заслуженным геологом РФ Анатолием Брехунцовым и генеральным директором «РН-Уватнефтегаз» Евгением Армяниновым губернатор нажал символическую кнопку. «Мы развиваем Тюменский нефтегазовый форум. Мы подкорректировали его суть и содержание, теперь это промышленно-энергетический форум, который объединяет и нефтегазодобычу, и переработку, транспортировку, всех промышленников вокруг одной главной задачи — обеспечение нашей технологической независимости», — отметил Моор. Он добавил, что у Запада не получается поместить Россию в «технологическую блокаду». Также Моор рассказал, что Тюменская область остается «кузницей» кадров для нефтегазовой отрасли, так как в регионе обучаются более семи тысяч студентов по специальностям, связанным с этой отраслью. «Большой вызов — подготовка современных специалистов, их катастрофически не хватает. Поэтому наш флагманский проект — это межвузовский кампус, который мы начнем строить уже в следующем году, будет центром инноваций», — отметил глава региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл промышленно-энергетический форум TNF-2023, который собрал лидеров энергетической отрасли России. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. Совместно с заслуженным геологом РФ Анатолием Брехунцовым и генеральным директором «РН-Уватнефтегаз» Евгением Армяниновым губернатор нажал символическую кнопку. «Мы развиваем Тюменский нефтегазовый форум. Мы подкорректировали его суть и содержание, теперь это промышленно-энергетический форум, который объединяет и нефтегазодобычу, и переработку, транспортировку, всех промышленников вокруг одной главной задачи — обеспечение нашей технологической независимости», — отметил Моор. Он добавил, что у Запада не получается поместить Россию в «технологическую блокаду». Также Моор рассказал, что Тюменская область остается «кузницей» кадров для нефтегазовой отрасли, так как в регионе обучаются более семи тысяч студентов по специальностям, связанным с этой отраслью. «Большой вызов — подготовка современных специалистов, их катастрофически не хватает. Поэтому наш флагманский проект — это межвузовский кампус, который мы начнем строить уже в следующем году, будет центром инноваций», — отметил глава региона.