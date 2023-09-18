Венедиктов*: Кадыров тяжело болен

Глава Чечни Рамзан Кадыров страдает от серьезной формы почечной недостаточности, требующей регулярного гемодиализа. Такое заявление сделал бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом).
«Кадыров. Типичная тяжелая почечная недостаточность», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. Однако он не привел доказательств своему предположению. Венедиктов добавил, что такое заболевание требует частого проведения гемодиализа. По словам экс-главреда, такие процедуры сейчас проводятся в Центральной клинической больнице.
URA.RU направило запрос в информационное управление главы и правительства Чеченской Республики для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Ранее Рамзан Кадыров выложил видео с прогулки в ответ на слухи в интернете о его болезни. Он заявил, что полностью здоров и полон сил. Кроме того, он объяснил, что фото с электронным гаджетом на руке всего лишь связано с чтением салаватов в честь пророка Мухаммада.
*Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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