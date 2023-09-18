Венедиктов*: Кадыров тяжело болен

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Рамзан Кадыров испытывает проблемы со здоровьем, считает Алексей Венедиктов Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров страдает от серьезной формы почечной недостаточности, требующей регулярного гемодиализа. Такое заявление сделал бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом).

«Кадыров. Типичная тяжелая почечная недостаточность», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. Однако он не привел доказательств своему предположению. Венедиктов добавил, что такое заболевание требует частого проведения гемодиализа. По словам экс-главреда, такие процедуры сейчас проводятся в Центральной клинической больнице.

URA.RU направило запрос в информационное управление главы и правительства Чеченской Республики для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее Рамзан Кадыров выложил видео с прогулки в ответ на слухи в интернете о его болезни. Он заявил, что полностью здоров и полон сил. Кроме того, он объяснил, что фото с электронным гаджетом на руке всего лишь связано с чтением салаватов в честь пророка Мухаммада.

*Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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Глава Чечни Рамзан Кадыров страдает от серьезной формы почечной недостаточности, требующей регулярного гемодиализа. Такое заявление сделал бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом). «Кадыров. Типичная тяжелая почечная недостаточность», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. Однако он не привел доказательств своему предположению. Венедиктов добавил, что такое заболевание требует частого проведения гемодиализа. По словам экс-главреда, такие процедуры сейчас проводятся в Центральной клинической больнице. URA.RU направило запрос в информационное управление главы и правительства Чеченской Республики для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее Рамзан Кадыров выложил видео с прогулки в ответ на слухи в интернете о его болезни. Он заявил, что полностью здоров и полон сил. Кроме того, он объяснил, что фото с электронным гаджетом на руке всего лишь связано с чтением салаватов в честь пророка Мухаммада. *Алексей Венедиктов внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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